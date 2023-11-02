2024 aile şirketleri için altın yıl olacak

Türkiye ekonomisinin 2023 yılını 1,1 trilyon dolarlık büyüklüğe erişerek kapatması beklenirken, finansal istikrar adımları doğrultusunda enflasyonla mücadele, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye pazarına artan yabancı yatırımcı ilgisi de aile şirketleri için büyüme fırsatlarını artırıyor.

Aile şirketleri 2024’te paradigmayı değiştirecek

Ortak Akıl Danışmanlık Kurucu CEO’su ve aile şirketleri danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez, 2024’ün aile şirketleri için fırsatlarla dolu bir yıl olduğunu söyledi. Sönmez, “Artık 'belirsizliklerle dolu' bir dünyada olduğumuzu kabul ediyoruz. 2024 yılı da bu serinin devamı olacak.

Ancak aile şirketleri, “değer” odaklı yaklaşımları ve esneklikleri ile krizlere daha hazır olacak ve hantal şirketlere kıyasla acil durum planları oluşturacak. Tedarik zinciri yönetimi ve esneklik, ani değişikliklere uyum sağlama yeteneklerini artıracak. Birçok şirket aile şirketlerinin dinamizmine bakarak köklü paradigma değişikliklerine gidecek” dedi.

2024’ün aile şirketlerine rekabetçiliklerini artırma fırsatını sunduğunu belirten Sönmez, “Özellikle müşteri odaklılık, dijital ve yeşil dönüşüm, rekabet avantajı elde etmek için önemli stratejiler olacak. Yeni ürünler ve hizmetler, aile şirketlerinin müşteri tabanını genişletecek ve mevcut müşterilerle daha sıkı bağlar kurmalarına katkı sağlayacak” diyerek yeni dönemde aile şirketlerinin rekabete adaptasyon yeteneklerini vurguladı.

İyi liderlik örnekleri yıldız gibi parlayacak

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ve büyümesi için doğru liderliğin önemine de dikkat çeken Sönmez, “2024’te kurumsallaşma konusunda adımlar atan birçok aile şirketi miras devri ve liderlik konusunda radikal kararlar alarak hem aileyi hem de şirketi kurumsallaştıracak. Bu dönemde iyi devir ve liderlik örnekleri, bir yıldız gibi parlayacak.

Ayrıca 2024, sürdürülebilir iş uygulamalarının giderek daha fazla vurgulandığı bir yıla işaret ediyor. Aile şirketleri, toplumsal sorumluluklarını ve sürdürülebilirlik çabalarını artırarak hem topluma katkıda bulunacak hem de şirketlerinin uzun vadeli başarısını destekleyecekler. Bu, itibarlarını artıracak ve müşteri sadakatini güçlendirecek” diye konuştu.

Aile şirketlerinde başarılı olmanın anahtarları

Kurumsallaşmış aile şirketlerinin, 2024’ü rekabetçiliklerini artırarak ve esnekliklerini koruyarak en iyi şekilde değerlendireceğini ifade eden Sönmez 2024’ün altın yıl olmasına yardımcı olacak önerilerini de sıraladı: “Kurumsallaşma konusunda irade göstermemiş şirketler bu yılı da pas geçecek ve geleceklerinden “yemeye” devam edecek.

Bu nedenle şirketler, profesyonel destek alarak geleceği planlamaya ve şirket vizyonunu netleştirmeye hız vermeli, dijital dönüşümü benimseyerek iş süreçlerini optimize etmeli, inovasyona yatırım yapmalı ve rekabet avantajı elde etmeli, krizlere karşı hazırlıklı olarak esnek bir yaklaşımı benimsemeli, liderlik değişiklikleri için geçiş planlaması yapmalı ve sürdürülebilir iş modelleri ile topluma katkı sağlamalı.”