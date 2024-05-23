25. yılında 230 milyon TL yatırım yapacak

Nesrin KOÇASLAN

ABD’de de görüşmeleri sürdüren grubun, Irak, Kazakistan, Dubai, Mısır pazarları da gündeminde. 25. yılı yeni yatırımlarla kutladıklarını söyleyen Happy Group CEO’su Hüseyin Aymutlu, “Sektörümüzde kurumsallaşarak sürdürülebilir başarıyı yakaladık. Yatırımlarımız devam edecek. Yurtiçinde, ‘Little Buddha’ şube sayısını 20 -30’a çıkacağız. ‘Manhattan’ları ise zincir restoran haline getireceğiz. İddialı bir küçük food court markasını satın alıp büyüteceğiz. Ayrıca bir İtalyan restoranı ve bir meyhane açmayı hedefliyoruz” dedi.

Üç yıl sonra halka arz planlıyor

Yıl sonunda Londra şubesinin hizmete gireceğini söyleyen Hüseyin Aymutlu, 2024’ün sonunda 75 şubeye ulaşacaklarını ve toplamda 230 milyon TL yatırım yapacaklarını belirtti. 1999'da Kadıköy’deki şubeleriyle sektöre giriş yaptıklarını ve bu alanda 25 yılı tamamlamayı başarmış ender şirketlerden olduklarını söyleyen Aymutlu, öz sermayeleriyle büyüdüklerinin altını çiziyor. “Çok agresif büyüme hırsımız olsaydı bugün 70 değil 170 şubemiz olurdu.

Biz, kontrollü ve öz kaynakla büyümekten yana olduk” diye konuşan Aymutlu, holdingleşme süreçleri tamamlandıktan sonra üç yıl içinde halka arz da planladıklarını belirtti. Yeme – içme sektörüne giriş yaptıkları yıl 50 bin TL’lerde olan cirolarının bugün 3 milyar 750 milyon TL’ye ulaştığından bahseden Aymutlu, özellikle yurtdışındaki büyümelerine katkı sağlayacak yabancı yatırımcılara sıcak baktıklarını da sözlerine ekledi. Aymutlu, “Kazakistan ve Irak’ta da yeni şubeler açmayı planlıyoruz. Dubai’de bayilik yöntemiyle büyüyeceğiz" diye konuştu.