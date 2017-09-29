2.7 milyarlık projede yaşam başladı

29 Eylül 2017

Leyla İLHAN

Kuzu Grup, İstanbul, Ankara’nın yanı sıra Tahran ve Cazeyir’de projeler yapan bir grup. Grubun yurt içindeki en büyük pojesi olan SeaPearl Ataköy projesinin ilk etabında yaşam başladı. Ataköy’de denize sıfır olarak 2 milyar 700 milyon dolar yatırım değeriyle yapılan projede toplam 1401 + 62 rezidans yer alıyor. Projeyle ilgili konuşan Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Özen Kuzu, “631 konuttan oluşan ilk etabın teslimleri Ağustos 2017 itibariyle gerçekleşmeye başladı. İstanbul’un denize sıfır tek premium projesi SeaPearl Ataköy projemiz 770 konutluk 2. Etabı ise 2018‘de tamamlanacak” dedi.

Jumeirah Oteli 2019’da açılacak

SeaPearl Ataköy’ün getiri değeri en yüksek projelerden biri olduğunu ifade eden Kuzu, proje içinde yer alan 202 oda ve 62 rezidansa sahip otelin işletmesini ise Jumeirah Group’un yapacağını aktardı. Kuzu, otelin ultra lüks konseptiyle, 2019 yılında hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Metrekare fiyatları 8 bin dolardan başlıyor

Ataköy sahilinde 2 etap halinde yükselen SeaPearl Ataköy projesinde inşaat ve satış çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özen Kuzu, “Projemizde metrekare birim fiyatı 8 bin dolardan başlıyor. Yaklaşık yüzde 50’sini sattık. Bu oran sene sonuna kadar yüzde 70’lere çıkar” dedi.

SeaPearl Ataköy’deki 4 blok, alt katlardan yukarıya çıktıkça, yeşil tonlarından gri ve mavi tonlara dönüşerek, yeryüzünü gökyüzüyle buluşturduklarını aktaran Kuzu, “Ataköy’e bakan arka cephesinde yer alan modernize edilmiş Selçuklu motifleri ve görkemli girişleriyle İstanbul’un siluetine özgün bir hava katıyor.

Zengin sosyal olanaklarıyla da dikkat çeken Sea-Pearl Ataköy’de her bloğun kullanımına özel 150 ila 200 metrekare arasında değişen fitness salonları, yoga salonları, dinlenme alanları ve bunların yanı sıra çocuk oyun alanları, deniz kenarında yürüyüş imkanı, tenis kortu, streetball sahası, yaya yolları, biyolojik gölet, seyir adası ve barok tarzı peyzaj alanı da bulunuyor” dedi.

İran’da 37 bin konut yapıyor

Özen Kuzu yurt dışında yaptıkları projeleri de anlattı. Cezayir’de 21 bin 600, İran –Tahran’da ise 37 bin konutun inşasına devam ettiklerini belirterek “İran’da tek kontratla imzalanan Mesken Meher projemiz kapsamında 37 bin konutluk inşaatımız sürüyor. 2016 sonunda yine İran’da 520 bin metreküp kapasiteyle ülkenin en büyük atık su arıtma tesisi ihalesini kazandık” dedi.