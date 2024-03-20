3 Aslan Technology ihracatını artıracak

Müjde DEMİR

Mersin’de 2015 yılından bu yana optik renk ayırıcı makine alanındaki tecrübesi ve 20 kişilik uzman kadrosu ile 500 metrekare alanda Wizard Series Optik Renk Ayırıcı makinelerin ihracatını yapan 3 Aslan Technology, ilk ihracatını Güney Amerika’ya gerçekleştirdi.

Yatırımlar sürüyor

Geçen yıl 3 milyon TL makine yatırımı yaparak makine parkını güçlendirdiklerine işaret eden 3 Aslan Technology Genel Müdürü Eren Necati Arslan, mevcut üretim alanlarını genişletmek amacıyla da bu yılın başında 4 milyon TL’lik yatırım ile bin 100 metrekare kapalı alanda Karaduvar'daki yeni tesislerinde faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Mevcut üretim alanlarını 2 dönümlük alan üzerine taşımalarıyla üretim potansiyellerinin arttığına değinen Arslan, şunları kaydetti: “Mekanikte büyürken, kendi branşımızda olan renk ayırıcı makinelere de ağırlık verdik. Bu yılın başında yapay zeka donanımlı, hem renk hem de yabancı madde ayırıcı özelliğe sahip 'yabancı madde ayırıcı makineleri' Uzakdoğu’dan ithal ederek satışlarına başladık. Türkiye’de bu yapay zekaya sahip makineyi getiren ilk firma biziz. İlk etapta getirdiğimiz 8 makineyi yurt içinde Gaziantep’e gönderdik, yurt dışında ise Fransa ve Yunanistan’a ihraç ettik.

2024 yılı sonuna kadar 60 adet renk ve yabancı madde ayırıcı makine satmayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıllarda yurt dışına da ofisler açmayı planlıyoruz.”