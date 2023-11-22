3 Aslan Technology, Wizard serisi ile istikrarlı büyümeyi sürdürüyor

Yeni dönemde üretim alanını da büyüten firma, bu sayede iş hacmini artıracak Hububat, bakliyat ve kuruyemiş ürünleri için özel olarak tasarlanan, birçok farklı ürünü renk ve şekillerine göre ayrıştıran, yüksek teknoloji ve yapay zeka ile güçlendirilmiş Wizard renk ayırıcı makineleri, başta yurt içi olmak üzere Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarına ihraç ediliyor.

Güney Amerika ile başlayan ihracat yolculuğu sürüyor

Mersin’de 2015 yılından bu yana optik renk ayırıcı makine alanındaki tecrübesiyle faaliyetlerini sürdüren ve 2021 yılından itibaren 20 kişilik uzman kadrosu ile 500 metrekare alanda Wizard serisi optik renk ayırıcı makinelerin ihracatını yapan 3 Aslan Technology, ilk ihracatını Güney Amerika’ya gerçekleştirdi.

Firma ayrıca, 2023 yılında 3 milyon TL makine yatırımı da yaparak makine parkı ekipmanları olan elevatör, konveyör ve bant sistemlerinin de üretim ve montajını gerçekleştiriyor. 2024 yılı hedeflerine ilişkin konuşan 3 Aslan Technology, Genel Müdürü Eren Necati Arslan, “Mevcut üretim alanımızı 2 dönümlük alan üzerine taşıyarak istihdamımızı 40 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni yerimizle birlikte üretim kapasitemiz artacak” diye konuştu.

Wizard serisi adı altında satış yaptıkları firmalara montaj ve teknik servisinin dışında eğitim de verdiklerinin altını çizen Eren Necati Arslan, teknik ekiplerinin yurt içi ya da dışında en fazla 12 saatte firmalara ihtiyaç duyduğu teknik desteği sağladığını anlattı. Bunun yanında uzaktan bağlanma sistemiyle de müşterilerine hızlı ve etkin çözümler sunduklarını dile getiren Arslan, Wizard serisindeki makinelere 2 yıl garanti verdiklerini bildirdi.

“Bakliyattaki yabancı tohumları ayırıyor”

Wizard serisi optik renk ayırıcı makinelerinin özellikleri hakkında da bilgi veren 3 Aslan Technology, Genel Müdürü Eren Necati Arslan, bu makinelerin bakliyattaki yabancı tohumları, farklı renk ve maddeleri ayrıştırma özelliğine sahip olduğunu bildirdi.

Ayrıca kuruyemiş ürünlerindeki kabuk, zar, bozuk taneleri ayırmanın yanı sıra yüzeyi zedelenmiş, soyulmuş, renk ve tip olarak farklılık gösteren tohumları da ayırt etme özelliğine sahip olduğunu sözlerine ekleyen Arslan, şunları kaydetti: “Farklı yetkinlikteki Wizard makineleri yüksek teknoloji ve yapay zeka ile güçlendirilmiştir.

Çok amaçlı tahıl renk ayırma makinesi Wizard Series, gelişmiş görüntüsü ile ışık ayırma teknolojilerini her türlü tahıl, buğday, bulgur, mısır, fasulye, bakliyat, fındık ve tohum ürünlerine entegre ediyor. Wizard 4000, 360 derecelik tam görüş incelemesi ve dört görüşlü lens ile kusurlu ürünleri ve bozuk taneleri kusursuz halde ayırmaktadır.

Wizard Infrared, InGaAs serisi bakliyat, hububat ve kuruyemişlerdeki renk ayırıcı esas olarak cam, plastik, taş ve diğer yabancı maddeleri ayırmak için kullanılır. Plymers Sorter ise ürünlerin görünür ışık rengi ile şeklinin analizi sayesinde, farklı renkteki her türlü plastiği verimli bir şekilde tanımlayarak ayrışımını sağlamakta; geri dönüşüm ve plastik sektöründe de etkin bir makine olarak hizmet vermektedir.”