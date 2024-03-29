3 Aslan Technology, yapay zekâyı renk ayırıcı makinelere uyarladı

Müjde DEMİR

Renk ayırıcı makinelerin bakliyat, yağlı tohumlar ve geri dönüşüm gibi birçok sektörün eleme ve işleme çözümlerinde çok önemli hale geldiğini söyleyen 3 Aslan Technology Genel Müdürü Eren Necati Arslan, 2024 yılında geliştirdikleri renk ayırıcı makinelere yapay zekâ destekli ürün tanıma teknolojisini eklediklerini kaydetti.

Yaklaşık 10 yıldır makine sektörünün içerisinde yer aldıklarını aktaran Eren Necati Arslan, farklı ülkelere teknolojik çözüm ortağı olarak hizmet verdikleri belirtti.

Arslan, “Vizyonumuz, olmayanı oldurmaktır. Geliştirdiğimiz renk ve yabancı madde ayırıcı yapay zekâ makinesi ülkemizde bir ilktir. Derin algısı sayesinde hata payı diğer makinelere göre sıfırdır. Makine teknolojisi 360 derece resim yakalama, 4k yüksek çözünürlüklü kamera lensleri, harici algoritma kartı, yeni nesil ejektör, LINUX işletim sisteminden oluşmaktadır. Kullanılan tüm elektronik parçalar yüksek kalitededir.

Bu teknoloji sayesinde renk ve yabancı maddelerde yüzde 99,9 ayırım başarısı ile müşterilerimizin büyük beğenisini kazandık ve iş yükünü azalttık. Yapay zekâ demo makine tanıtımından sonra ilk siparişte toplam 8 adet satış gerçekleştirdik. Makineler, Türkiye, Fransa, Yunanistan ve İspanya’ya satıldı. Bu yıl için hedefimiz 30 adet yapay zekâ makine satmak.

Ayrıca 2021 yılından bu yana Wizard Series modelimiz de büyük talep görmekte, yüksek kapasite, akıllı menü, otomatik analiz gibi programları barındıran modelimiz Guatemala, Meksika gibi ülkemize en uzak kıtalara satışı yapılmış olup çözümler sunmaktadır. Wizard bizim atağa kalkma hamlemizdi, yapay zekâ teknolojisi ile büyümemizi hızlandıracağız” dedi.