30 milyon euroyla 6’ncı fabrikayı açıyor

18 Haziran 2018

LEYLA İLHAN

Türkiye’de yalıtım sektörünü başlatan şirketler arasında yer alan İzocam, ısı, ses yalıtımı, akustik konfor ve yangın güvenliği alanlarına yönelik yalıtım ürünleri üretiyor. Türkiye pazarından yüzde 20 oranında pay alan şirket, 2017 yılını başarıyla kapattı. 2018’e de büyüme ile giren şirket, 30 milyon euroluk fabrika yatırımı yapacağını açıkladı. Böylece şirketin fabrika sayısı 6’ya çıkmış olacak. Şirketleri hakkında bilgi veren İzocam Genel Müdürü Levent Gökçe, “2017 yılında 457 milyon TL net satış hasılatı elde ettik ve yaklaşık yüzde 20 bir ciro artışı ile yılı kapadık. Bu yıl ilk çeyrekte ciromuzu yüzde 50’in, operasyonel kârımızı ise yüzde 100’ün üzerinde artırdık. Esas faaliyet kârımız 31 Mart 2018 itibari ile yaklaşık 11 milyon TL olarak kayıtlara geçti” dedi.

İhracatı 81 milyon TL’ye çıktı

Bugüne kadar 100’ü aşkın ülkede çözüm sunmuş olan bir firma olarak 16 ülkedeki 20 yerleşik bayileri ile ihracat faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Levent Gökçe, 2017 yılı ihracat gelirlerini 81 milyon TL olarak açıkladı. Gökçe, bu rakamla ihracatın ciro içindeki payının yüzde 30 olarak gerçekleştiğini aktardı. Gökçe, önümüzdeki beş yıl içinde 150 milyon doların üzerinde ihracat hedefl ediklerini kaydetti. İhracat yaptıkları bölgelerin başında Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar, Asya, Afrika ve Ortadoğu geldiğini aktaran Gökçe, “Ağırlıklı olarak bina ve sanayide kullanılan yalıtım ürünlerinin ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bu ürünlerin dışında ayrıca HVAC (ısıtma, soğutma ve iklimlendirme) pazarına yönelik ürünlerin de ihracatını yapıyoruz. İhracatı 700 bin metreküpü aşan İzocam, Ortadoğu HVAC pazarının en önemli üreticisi konumunda” diye konuştu.

Orta Afrika’da pazar arıyor

Özellikle Orta Afrika’da pazar arayışlarının devam ettiğini söyleyen Gökçe, “Son olarak bu yıl Gana’da bulunan 5 milyon yolcu/ yıl kapasiteli Akra Kotoka Terminal Binası için ürün tedariki gerçekleştirdik. Akra Kotoka Uluslararası Havaalanı’nın genişletilmesi projesi için XPS, kauçuk ve taşyünü levha tedarik ettik. Ürünlerimiz dış cephe yalıtımı, çatı yalıtımı ile elektromekanik tesisat için kullanıldı. Diğer taraftan 2019 AFCON Afrika Uluslararası Kupası’nın karşılaşmalarının yapılacağı Kamerun’daki Japoma Spor Kompleksi Projesi’nde de İzocam ürünleri tercih edildi. Projenin stadyum alanının inşası için İzocam Foamboard ve İzopor ürünleri tercih edildi” dedi.

Önümüzdeki dönemde de yeni kapasite artırımları ve geliştirme yatırımlarına devam edeceklerini açıklayan Gökçe, “Bugün mineral yün ve XPS’de bölgedeki en büyük kurulu kapasiteye sahibiz. Tesisat ısı ve ses yalıtımında kullanılan A1 sınıfı yanmaz camyünü prefabrik boru ürünümüzün üretim kapasitesini yüzde 30 üzerinde artırarak 3. boru hattımızı bu sene devreye aldık. Aksaray’da yeni kuracağımız 30 milyon euroluk tesisin inşaat çalışmalarına yılın ikinci yarısında başlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Binaların yüzde 15'i yalıtım yaptırdı

Şu an Türkiye’de 16 milyon metreküplük bir pazar bulunduğunu ifade eden Levent Gökçe, “Yalıtım kullanımı nüfus ve mevcut konut stoku ile karşılaştırıldığında ise az bir miktar olarak görülüyor. 2017 sonu itibariyle, Türkiye’de 9.4 milyonun üzerinde olan bina stokunun iyimser bir tahminle sadece yüzde 14,9’u TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kurallarına uygun yalıtılmış durumda. Bu rakam yine iyimser bir yaklaşımla 23.4 milyon üzerindeki mevcut konuta oranla, yüzde 30,8’in üzerinde. 10 yıl öncesine baktığımızda toplumun yalıtım bilincinde önemli bir artış olduğunu görebiliriz. Ancak yine de ülkemizde yalıtım tüketimi istediğimiz seviyede olmadığını söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

5 tesiste üretim yapıyor

▶ 61.291 m’lik alana sahip olan Dilovası tesisimizde yıllık 75 bin ton kapasiteli ısı ve ses yalıtımı, yangın güvenliği sağlayan taşyünü üretimi gerçekleştirmekte.

▶ 131.725 m’lik alanda bulunan Tarsus tesisinde, yıllık 55 bin ton kapasite ile ısı ve ses yalıtımı, yangın güvenliği sağlayan camyünü ve 160 bin m ısı yalıtımı sağlayan ekstrüde polistiren (foamboard) üretiyor.

▶ 86.065 m’lik alanda bulunan GEBKİM tesislerinde yıllık 560 bin m kapasiteli ekstrüde polistiren (foamboard), 6 bin ton kapasiteli ekspande polistiren (izopor) ve İzocam Tekiz tesisinde 4 milyon m taşyünü ve poliüretan yalıtımlı panel ve 3 milyon m trapez kapasitesiyle sanayi yapılarına yönelik nitelikli ve hızlı çözümler üretiyor.

▶ Eskişehir tesislerinde ise, 20.000 m’lik alanda yaptığı üretimle yıllık 4.500 ton kapasiteli elastomerik kauçuk (izocamflex) ve 700 ton kapasiteli polietilen (peflex) yalıtım ürünleriyle ısı, ses yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlıyor.