31. WorldFood İstanbul Gıda Dünyasının Devlerini Buluşturuyor!

Sektördeki son yenilikleri ve gıda trendlerini sergileme ve keşfetme imkanı sağlayan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 6 – 9 Eylül 2023 tarihlerinde Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. 31.yılında rekora imza atarak, katılımcı firma, ziyaretçi sayısı ve etkinlikleri ile adından söz ettirmeye hazırlanan fuarın bu yıl Food Arena etkinlik alanında 4 gün boyunca gerçekleştirilecek panellerde; ihracatta yeni pazarlar ve büyüme stratejileri, sürdürülebilir gıda, afetler sonrası kriz yönetimi, tedarik zincirinde yeni dönem uygulamaları, iyileştirici tarım uygulamaları, pazaryerleri ihracatı, yenilenebilir enerji ile gıdanın dönüşümü gibi sektörün yol haritasını belirleyen birçok farklı konu tartışılacak. 44 ülkeden 1500’e yakın yerli ve yabancı katılımcının olacağı Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma platformu WorldFood İstanbul fuarında 60 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER); WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nın dünyada kendi alanındaki en etkin fuarlarından biri olması hedefiyle “Türkiye Gıda Platformu” adı altında güçlerini birleştirdi. Türkiye fuarcılık sektörünün öncü kuruluşlarından ALZ Fuar da “İş Birliği Kuruluşu” olarak WordlFood İstanbul’da yer alacak.

80 ülkeden 800’e yakın yabancı satın almacı ağırlanacak

Azerbaycan, Brezilya, Fransa, Yunanistan, İsrail, Ürdün, Amerika, Katar, İngiltere, Güney Afrika, Sırbistan, Bulgaristan, Almanya, Kuveyt başta olmak üzere 80 ülkeden 800’e yakın yabancı satın almacıyı ağırlayacak ve tarihi iş birliğine giderek Türkiye gıda sektörünün çatı kuruluşlarını bir araya getirecek WorldFood İstanbul Fuarı, bölgesinde ve dünyada iş hacmi oluşturarak, ticaret hareketliliğini, yerli üreticilerin ihracat potansiyellerini artırmak için fırsat sunmasının yanı sıra, aynı zamanda, fuar süresince gerçekleştirilecek oturumlarla, sektöre dair hedefler, uzman isimler tarafından paylaşılarak Türkiye’nin gıda ve gıda teknolojileri sektörünün öngörüleriyle, “bölgesel ve uluslararası bir vizyon platformu” özelliğini güçlendirmeye devam edecek.

"1,5 milyar euroluk bir iş hacmini hedefliyoruz"

“31. kez gıda dünyasını İstanbul’da ağırlayacak olmanın gururunu, ilk fuarımızdaki heyecanımızla yaşıyoruz” diyen Fuar Direktörü Semi Benbanaste, “ICA Events olarak yeni iş ve ortaklık fırsatları yaratmanın yanı sıra, aynı zamanda bilgi ve ilham dolu etkinlikleriyle verimli bir fuar deneyimi sunmaya hazırlanıyoruz. 2022 yılında 12.633 adet uluslararası ziyaretçiyi ve 77 ülkeden 600’ün üzerinde uluslararası VIP satın alma profesyonelini VIP Alım Heyeti programı kapsamında ağırlayarak, fuar öncesi hedeflenen “en az 1 milyar Euro’luk iş hacmi” hedefini yakaladık. Her yıl olduğu gibi sunduğumuz fırsatları çeşitlendirip, rakamlarımızı artırarak 1,5 milyar euroluk bir iş hacmini hedefliyoruz. Ayrıca, VIP Alım Heyeti programı kapsamında, WorldFood Istanbul’a katılan tüm katılımcılarımızı, ziyaretçiler ve profesyonel satın almacılar ile ücretsiz eşleştirme uygulamamız ICA Connect ile bir araya getireceğiz. Akıllı telefon ve internet uygulaması üzerinden ulaşabileceğiniz, katılımcıların hızlı ve etkili bir şekilde networking yapabilmeleri, doğru müşterilerle ve tedarikçilerle bağlantı kurabilmeleri ve etkinlik alanında ağlarını genişletebilmeleri için bu yıl da mükemmel bir fırsat sunuyoruz. Bu birleşmelere vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz.” diyerek, fuarla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

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