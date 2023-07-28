350 milyon dolarlık tesiste yıllık 1 milyon ton bakır işleyecek

Mehtap HALICI

Cengiz Holding şirketlerinden Eti Bakır, ülke ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına her yıl 750 milyon dolarlık katkı sunan şirket, Elazığ’ın Maden ilçesinde 350 milyon dolarlık yatırımla tesis kurma çalışmalarını sürdürerek, kurulacak işletmede yaklaşık 750 kişinin istihdam edilmesini sağlayacak.

Yılda 1 milyon tonluk bakır cevherini işlemeyi hedefleyen Eti Bakır, şimdi de Elazığ’daki Harput Kalesi kazılarının sponsorluğunu üstlendi. Önümüzdeki yıllarda bu desteği artırarak sürdürmeyi planladıklarını belirten Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bakıra olan talebin her geçen gün arttığını söyledi. Yıllık 70 bin tonluk katot bakır üretimiyle iç pazarın yaklaşık yüzde 20’sini karşıladıklarına dikkat çeken Asım Akbaş, Türkiye’nin bakır üretimini artırmak için yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cengiz Holding çatısı altında yaklaşık 20 yıldır madencilik faaliyetleri yürüttüklerini belirten Akbaş, yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak için çalıştıklarını belirterek, “Yer altı kaynaklarının yer üstüne çıkması çok önemli. Çünkü bu alan dünyada ve Türkiye’de en değerli sektör. Bizim de şirket olarak 2024 yılında ciddi planlarımız var” dedi. Akbaş, “Türkiye’de madenden son ürüne üretim yapan tek izabe tesise sahip şirket biziz.

9 tesisi ve 5 bin 500 çalışanıyla Eti Bakır, yüzde 99,99 saflıkta katot üretimiyle Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına her yıl 750 milyon dolarlık katkı sunuyor. Yeni madenlerimizle bu katkıyı artırmaya devam edeceğiz. Geçen yıl kazandığımız ihalenin ardından Elazığ’ın Maden ilçesindeki tesis kurma çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 750 kişinin çalışacağı ve 350 milyon dolarlık yatırımla kurulacak Elazığ’daki tesisimizi üç yıl içinde faaliyete geçirerek yılda 1 milyon tonluk bakır cevherini işleyeceğiz” diye konuştu.

İstihdamda öncelik yerel halkın

Asım Akbaş, Samsun İkiztepe Höyüğü’nün ardından bu kez de Harput’un köklü tarihine sahip çıktıklarını belirterek, “Maden sahasında halen arama, geliştirme ve kurulum faaliyetlerimiz devam ediyor. Tüm tesislerimizde olduğu gibi istihdamda önceliğimiz bölgede yaşayanlar olacak” ifadelerini kullandı. Eti Bakır'ın gittiği bölgelerde sosyal sorumluluk projelerini bir görev olarak gördüğünü belirten Asım Akbaş, 'Yatırım yaptığımız bölgelerin ihtiyacını karşılamayı önemsiyoruz.

Özellikle Mazıdağı'nda pozitif dönüşler aldık. Her yıl bu konuya bütçe ayırıyoruz.2023 yılında sosyal sorumluluğa 2.5 milyon TL ayırdık' dedi. Elazığ’ın yeraltı değerlerinin gün yüzüne çıkarılmasının önemine dikkat çeken Harput İç Kale Kazı Başkanı, Prof. Dr. İsmail Aytaç ise, bu destekler sayesinde Harput Kalesi’nin UNESCO Asıl Listesi’ne girmesini, Türkiye’nin bu çok önemli değerinin kültür tarihinde hak ettiği yere kavuşmasını arzu ettiklerini söyledi. İsmail Aytaç, şöyle konuştu: “Harput, M.Ö. 3000’lerden başlayıp, M.S. 1900’lere kadar kesintisiz olarak süren yaklaşık 5 bin yıllık yerleşime sahip. Harput Kale’si sadece bölgesel olarak değil, bilinenlerin ötesinde çok sayıda kültürel varlığı barındıran toplumsal bir yapı aynı zamanda.

Döneminin garnizonu olan kale, gizli geçitleri, zindanları, surları, inanç merkeziyle henüz ortaya çıkmamış birçok tarihi içinde barındırıyor. Harput Kalesi gibi önemli miraslarımızı koruma altına almak, tarihsel değerlerimizi topluma kazandırmak önemli.”

200 bin turist sayısını artırmayı hedefliyoruz

Elazığ’ın önemli kültürel ve turizm merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Şube Müdürü Hasan Doğan, şehrin ulusal ve uluslararası çevrede tanıtımının önemine dikkat çekti. 2022 yılında bölgeye gelen yaklaşık 200 bin turistin her yıl artmasını hedeflediklerini belirten Hasan Doğan, “Elazığ Doğu ile Batı arasında önemli bir köprü görevi görüyor.

Binlerce yıllık tarihe, kültüre ve zengin bir mutfağa sahip. Ayrıca bölgenin eskiden bugünlere kadar gelen ve Kürsübaşı diye bilinen bir geleneği var. Burada sohbetler, müzikli eğlenceler, ziyafetler, halk hikayeleri gibi kültür hayatımızda önemli yeri olan konular anlatılır. Tüm bunlar hem yerli hem de yabancı turistin ilgisini çekecek güzellikler. Turizmin canlanmasını ve bu farklılıkları herkesin görmesini istiyoruz” diye konuştu.