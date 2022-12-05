Holdingden yapılan açıklamaya göre, 500’ü aşkın gönüllünün girişimi ve çabalarıyla yürütülerek eğitim ve çocuk alanlarında hayata geçirilen projeler geleceğe değer katıyor.

Kibar Gönüllüleri, ilk 4 yılda 4 okula destek hedefini gerçekleştirerek yakaladığı başarıyı sürdürülebilir kılmak için çalışmalarını artıracak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, "Amacımız, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın gelişimine destek olmak ve onların hayatına dokunmak. Bunu başardığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.