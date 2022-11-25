40 Kia Stonic 7 dakikada satıldı
24 Kasım akşamı 30 dakikada 40 adet Kia Rio ve Kia Picanto modeli satan Hepsiburada, bugün 19:30’da satışa açtığı 40 adet Kia Stonic’in 7 dakikada stoklarını tüketti.
Hepsiburada’nın, Efsane Kasım ayı boyunca yaptığı kampanyalara tüketiciler yoğun ilgi gösterdi. Efsane Cuma’nın merakla beklenen kampanyalarının yıldızı, 24 -25 Kasım tarihlerinde satışa açılan Kia otomobil kampanyası oldu.
24 Kasım’da satışa açılan Kia Picanto 1.0L Cool Benzinli AMT 2022 ve Kia Rio 1.4L Cool Benzinli Otomatik 2022’nin satışları 30 dakikada tükenirken, bugün 19:30’da satışı başlayan 40 adet B segmenti SUV sınıfı Kia Stonic 1.4L Benzinli Otomatik 2022 ise 7 dakikada tükendi.