45. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’a ilgi yoğun

Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan geniş bölgedeki en büyük, dünyada ise 5 büyük yapı fuarından biri olan yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojileri fuarı Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 26 Mart’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor.

2023 yılında 45. yaşını kutlayacak olan Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, bölgedeki en etkili iş platformu olmasının yanı sıra, Türk yapı sektörünün en uzun süredir düzenlenen fuarı olma niteliği taşıyor. Fuar, hem yerel hem de yabancı katılımcılar için alıcılara, karar vericilere ve kanaat önderlerinden oluşan oldukça hedefli bir kitleye ulaşmayı sağlayan ana bir platform görevi görüyor. Türkiye dışında Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'dan da alıcıları cezbeden fuar, yeni iş birlikleri kurulmasında da büyük bir rol oynuyor.

Sektörle ilgili rakamsal bilgiler paylaşan ICA Group Türkiye Genel Müdürü Kemal Ülgen, “İnşaat malzemeleri ihracatı, yılın ilk üç çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 17 artarak 26,13 milyar dolara yükselirken yıllık ihracat 35milyar dolara ulaştı. İnşaat malzemeleri ithalatı ise yüzde 23 artarak 7,81 milyar dolara yükseldi.

2022 yılının ilk 9 ayında 1.057.193 adet konut satılarak, konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 genişledi. Yatırım amaçlı konut talebi, ilk üç çeyrekte yüksek gerçekleşirken ilk ve ikinci el konut satışlarında da artış görüldü" dedi.

Yapı Fuarı olarak sektörün büyümesine verdikleri katkıdan çok memnun olduklarını dile getiren Ülgen, “Bu yıl düzenlediğimiz 44. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’da, 320 katılımcımızı 45.000’i aşkın sektör profesyoneli ve 59 ülkeden 385 davetli alıcı ile buluşturduk. 2.500’den fazla B2B toplantı gerçekleştiren katılımcılarımız, 400 milyon Euro'ya yakın bir iş hacmi oluşturmayı başardı. Türkiye’nin 100. yılında fuarımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar yerlerimizin yüzde 85’inin dolduğunu gururla söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

ZeroBuild etkinlikleri devam edecek

ZeroBuild Summit, Sıfır Enerji Binalar’a dönüşüm konusunda dünyanın dört bir yanından birçok lider ve yenilikçinin bir araya geldiği yılın en önemli Sıfır Enerji Bina etkinliğidir. 4. ZeroBuild Summit’23 – Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi bu yıl 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında 45. Yapı Fuarı–Turkeybuild ev sahipliğinde “ZeroBuild Possible” sloganıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.