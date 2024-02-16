5 yılda 81 ilde 15 milyon kişiye ‘yemek getir’di

Hamide HANGÜL

Sektörün gelişimi ve hedeflerini düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Yasemin Şişik Çelikboy, 2023’te dünya online yemek siparişi sektörünün yaklaşık 500 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını, Türkiye’de ise pazarın 2024’te 150 milyar TL’yi geçmesinin beklendiğini söyledi.

Türkiye’de online yemek kullanıcısı sayısının genç nüfusa bağlı hızla artığına işaret eden Şişik, “Dünya ortalamasında online yemek siparişi veren kişi oranı yüzde 27 seviyelerinde yer alırken, Türkiye’de online alışveriş yapanların içinde yemek siparişi verenlerin oranının 2024’te yüzde 40’ı geçmesi bekleniyor” dedi.

Türkiye’de 23 milyon kişi online yemek siparişi veriyor

Sektördeki büyümeyi değerlendiren Yasemin Şişik Çelikboy, “Bizi takiben diğer oyuncuların da gelmesiyle pazarımız büyüdü. Türkiye’de yılda yaklaşık 23 milyon kişi online yemek siparişi veriyor.

GetirYemek olarak biz 15 milyon kullanıcıya dokunduk ve hem kullanıcılarımızın hem de üye restoranlarımızın mutluluğunu odağımıza alarak 10 kattan fazla büyüdük” değerlendirmesi yaptı. GetirYemek’in büyüme hedeflerini açıklayan Çelikboy, “Aktif kullanıcı sayımızı her yıl yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Güçlü rekabetin olduğu bir ortamda, sürdürülebilir iş modelimizi ileri taşıyacağız.

GetirYemek olarak 5 yılda sektöre getirdiğimiz yeniliklerle pazarda sağlam bir konuma ulaştık ve önümüzdeki dönemde büyüyen pazarda güçlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Sadakat programı GetirYemek Müdavim’i ise 2021 yılında başlattıklarını açıklayan Çelikboy, “Bu sene, 5’inci yılımıza özel olarak 5 milyon TL indirim kampanyamızla kullanıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Lahmacun zirveyi tavuk dönere kaptırdı

GetirYemek’te en fazla yapılan online siparişlere de değinen Çelikboy, öne çıkan tüketici tercihlerini şöyle açıkladı: “5 yıllık verilere göre, mutfak kategorilerinde ilk sırada tavuklu ürünler yer alırken, onu sırasıyla dürüm, kahve ve içecek, döner ve burger izliyor. Geçtiğimiz yıllarda en çok sipariş edilen yemek olan lahmacun, geçen sene yerini tavuk döner dürüme bıraktı.

İş yerlerinden verilen siparişlerde en fazla tavuklu ürünler tercih edilirken, onu kahve ve içecekler takip ediyor. Siparişlerin yaklaşık yarısı akşam saat 6'dan sonra verilirken, son yıllarda öğleden sonra sipariş verme oranı ise artıyor. Hafta sonu ortalama sipariş miktarı ise hafta içine göre yüzde 50’den daha fazla. Saatlik kırılıma göre, gün içinde siparişlerde tavuk ilk sıradayken, gece 12’den sabah 6’ya kadar olan zamanda diliminde dürüm ilk sırada yer alıyor.”

Esnafa ‘ertesi gün ödeme’ desteği

Toplantıda soruları da yanıtlayan Çelikboy, enflasyona yönelik bir soru üzerine, esnafın maliyet yönetiminin önemine işaret ederek, “Onlara en büyük desteğimiz ertesi gün ödemeleri. İlk günden beri restoranlara hak edişlerini ertesi gün ödedik. Böylece restoranların finansal maliyetlerini düşürerek, günlük operasyonlarını daha kolay yönetmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

Reklamda Oğuzhan Koç’la yola devam

İlk kez 2022’de Oğuzhan Koç’la bir araya gelen GetirYemek, sanatçıyla beraberliğine bu yıl da devam ediyor. Yayına giren yeni reklam filminde Oğuzhan Koç rol aldı. Koç’la yaptıkları iş birliklerini değerlendiren GetirYemek CEO’su Çelikboy, “Geçtiğimiz 2 yıl içinde Oğuzhan Koç’un markamıza önemli katkıları oldu” dedi.