5,5 milyon dolar yatırımla ihracatına ivme katacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Çerkezköy’de 62 bin metrekarelik kapalı alanda, yaklaşık bin çalışanıyla entegre yünlü kumaş üreten Altınyıldız, bu yıl 5,5 milyon dolar yatırımla ihracatına ivme kazandırmayı hedefliyor.

Boyner Grup şirketlerinden olan 70 yılı aşkın zamandır tekstil sektörünün lokomotif şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren şirket, yeni yatırmalarla kapasite artışı ve makine yenilenmesi gibi farklı alanlarda geliştirmeler yapacak. Son iki yılda ihracatta yüzde 70, toplam satış hacminde ise yüzde 30 büyüme yakalayan şirket, ihracatta kumaş tedariki yaptığı mevcut markaların yanı sıra yeni markaları da radarına aldı. Şirket, özellikle ABD pazarında tekstil sektörüne yeni giren markalara kumaş tedariki için çalışmalarına da ağırlık veriyor.

Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, “Grubumuzun lokomotif şirketi Altınyıldız. sessiz ama güçlü bir şekilde ihracatta iddialı bir seviyeye geldi. Yün karışımlı tekstil sektöründe ihracatı ithalatını geçen bir Türk şirketi olarak globalde uluslararası firmalarla rekabet ediyor. Dünya devleriyle rekabet etmeye devam edeceğimize olan inancımız tam” dedi.

Bu yıl 5 milyon metre kumaş satışı hedefliyor

Geçen yıl 2,1 milyon dolarlık yatırımla üretim kapasitesini artıran Altınyıldız'ın CEO’su Yavuz Sökün ise bu yıl hedeflerinin iç piyasada 1,5 milyon metre, toplamda ise 5 milyon metre kumaş satmak olduğunu belirtti. Bu amaçla iç pazardaki konumlarını korumanın ötesinde, sektördeki pazar payını da artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Sökün, 2023’te cirolarının 1,8 milyar TL olduğunu ve 5 yıllık süreçte hedeflerinin ise çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacaklarını söyledi.

Sökün, “İşimizin ana malzemesi yün ve yün, dünya tekstil sektörü için önemli bir yere sahip. Kullanım ömrü uzun ve ‘döngüsel’ ekonomiye katkı sağlıyor. Hem Türkiye’de hem de dünyada moda devlerinin talebi sürekli artıyor. 2022 rakamlarına göre dünyada 385 milyon metrelik yünlü kumaş pazarı mevcut. Altınyıldız olarak biz de bu pazarda 1.3’lük bir pay sahibiz. Yün ham maddesinin yüzde 90’ını Avusturalya’dan alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en eski ihracatçılarından biri olduklarına dikkat çeken Sökün, ‘’Yıllık toplam ihracatımız 2023’te 25 milyon dolar oldu. Yurt içinde sevk ettiği ihracat siparişleriyle birlikte bu rakam, 30 milyon dolara ulaştı. 2023’te yurt içine 1,6 milyon metre kumaş satışı gerçekleştirdik ve yurt içi yünlü kumaş piyasası pazarında önde geliyoruz. Amerika, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Rusya, Finlandiya, Avustralya ve İspanya başta olmak üzere Japonya ve Avustralya gibi uzak coğrafyaların da olduğu toplam 20 ülkeye ihracat yapıyoruz” diye konuştu.

Satışların yüzde 20’si üniforma

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için 2017 'de üniforma tasarımı için özel kumaşlar geliştirdiklerini belirten Altınyıldız CEO’su Yavuz Sökün, ihracattaki önemli bir payın da kurumsal üniforma pazarından geldiğini aktardı. TSK’nın Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için özel kumaşlar geliştirdiklerine dikkat çeken Sökün, ‘’Aradan geçen 7 yılda sadece TSK değil, Amerika ve Katar gibi farklı ülkelerin polis, jandarma ve asker üniformalarında da Altınyıldız kumaşlarının imzası var. Satışlarımızın yüzde 20’sini de kurumsal üniforma satışından elde ediyoruz" dedi.