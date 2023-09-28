8 yılda faizsiz finansmana ilgi yüzde 850 arttı

Sinpaş, 2021'de hayata geçirdiği Yapı Tasarrufu Sandığı ile faizsiz finansmana dayalı modelle her gelir grubundan aileyi ev ve otomobil sahibi yapmak için şube ağını genişletiyor.

İki yılda 52 şubeye ulaşan firma, yıl sonuna kadar 70 şubeye ulaşacak. Yapı Tasarruf Sandığı markasının kuruluş sürecini düzenlediği basın toplantısıyla anlatan Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Sinpaş Grubu olarak tasarrufa dayalı faizsiz finans sektöründe faaliyet gösteren yeni markamız Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’nı hayata geçirdik.

Yarım asırdır gerçekleştirdiğimiz yüzlerce proje bugüne kadar yüzbinlerce kişiyi ev, ofis ve işyeri sahibi yaptık. 2020'de konut projesi arzlarımıza ek olarak konut piyasasına ‘Konut Finansmanı’ alanında dahil olacağımız yeni iş planları üzerinde çalışmaya başladık. 2021 Ocak ayında ise, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı markası ile Tasarruf Finansmanı sektörüne adım attık” dedi.

Sektörün büyüklüğü 15,6 milyar TL

Günümüzün ekonomik şartlarında konut ya da araç almanın ancak tasarruf ile mümkün ve kolay olduğunun altını çizen Ahmet Çelik, son dönemdeki gelişmelerin bu alana ivme kazandırdığını belirtti.

Çelik, “Şu anda sektörün büyüklüğü 15,6 milyar TL. Bankaların konut kredilerindeki yüksek faiz oranları ve BDDK’nın ikinci konutunu alacaklara yönelik kredi kısıtlaması gibi sebeplerle bu rakamın önümüzdeki dönemde çok daha yukarılara çıkacağını öngörüyoruz.

Tasarrufa dayalı faizsiz finansmanı tercih eden vatandaşlarımızın sayısı son 8 yılda yüzde 850 arttı. 90’lı yılların başında 2 firmadan ibaret olan sektör, 2021'de inanılmaz bir büyüme ile yaklaşık 50 firmaya ulaşmıştı. 7 Mart 2021 tarihinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman şirketleri kanununa göre düzenleme getirildi. Bu düzenleme ve uygulanan regülasyonlar sonucunda, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile birlikte 6 firmanın sektörde faaliyet göstermesine izin verildi" diye konuştu.

İki yılda 52 şubeye ulaştık

Sinpaş’ın sektöre çok hızlı bir giriş yaptığını belirten Ahmet Çelik şöyle konuştu: “Bugün sektör, 6 firma, 433 Tasarruf Finansman Şubesi ve 340 bin aktif müşteri ile faaliyetine devam ediyor. Regülasyondan sonra adil ve güvenilir bir rekabet ortamının gelmesi ile büyümemizi hızlandırdık ve 2021 yılı sonunda 3 olan şube sayımızı 2 yılda Türkiye genelinde 52’ye çıkardık.”

70 şubeye çıkacak

Sinpaş’ın tasarruf yatırımında hızla büyüdüğünün altını çizen Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Genel Müdürü Merve Onarlı ise, “Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı olarak, müşterilerimizin bankalarda uygulanan zorlu süreçleri yaşamadan ve yüksek faiz maliyetlerine girmeden dilediği eve, araca ya da iş yerine kişiye özel ödeme planları ile sahip olmalarını sağlayan finansman modelleri sunuyoruz.

Her gelir grubuna hitap eden; düşük maliyetli, peşinatlı veya peşinatsız, tasarruf edebilecekleri minimum taksit tutarları ile yararlanabilecekleri en avantajlı ödeme planlarını teklif ediyoruz. Bu sistemi merak eden ancak güvenemeyen pek çok kişi Sinpaş isminin verdiği güvenle sisteme dahil olmaya başladı.

Artan talepler sayesinde kısa sürede hızlı bir şubeleşme atağı ile 2 yılda 3 şubeden, bugün 30 şehrimizde hizmet veren 52 şubeye ulaştık. Yıl sonuna kadar şube sayımızı 70’e, personel istihdamımızı %100 arttırarak 650’ye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

İki farklı tasarruf modeli

Türkiye’nin her noktasından, dileyen herkesi faizsiz ve ek maliyet oluşturmadan, Sinpaş güveniyle ev ve araç sahibi yapmak için bu sektöre girdiklerini belirten Onarlı, “İki farklı tasarruf modelimizle müşterilerimiz ister, çekilişli planlara dahil olup noter huzurunda her ay yaptığımız çekilişlere katılarak, isterlerse serbest planlı modellerimizle ev ya da araba sahibi olabiliyorlar.

Kendi ödeme imkanlarına göre çeşitlendirebildikleri bu modellerinde peşinatlı ya da peşinatsız, sabit ya da artan taksitlerle, kısa vadeli (12 ay) ya da uzun vadeli (120 ay) ödeme planlarını tercih edebiliyorlar. Markamızın lansmanına özel yayınladığımız reklam filmimizin sloganında dediğimiz gibi müşterilerimiz ‘Yeter Ki İstesinler’, tasarruf yapmak isteyen herkesi bu sistemle ev ya da araç sahibi olmaya davet ediyoruz” dedi.