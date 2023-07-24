80 ülkeye ihracat yapıyor dünyanın yolunu çiziyor

Mehtap HALICI

Melih Sebastien Durmuş… Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkan Yardımcısı… 21 yıl Fransa’da yaşayan Türk bir baba ve Fransız bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bina müteahhitliği yapan babası 40 yaşındayken Türkiye’ye dönmeye karar verince Altekma’nın ‘yol güvenliği’ hikayesi de böylece başlamış oldu.

“Hep aile şirketlerimizde çalışmak gibi bir hayalim vardı. Babam da beni hep bu yönde teşvik etti” diyen Melih Sebastien Durmuş, “Türkiye’ye döndüğümüzde boya püskürtme ekipmanları satarak başladık. Ancak Türkiye’de yol güvenliği konusunda ihtiyaç olduğunu fark edip bu alana da girdik” dedi. Melih Sebastien Durmuş, geçen yıl 1 milyar TL ciroyla 80 ülkeye ihracat yapan ve 500 kişiyi istihdam eden Altekma Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyor.

Şirketi hem yerel hem de küresel yöneten Durmuş, bu alanda Türk imzasını dünyaya yayan isimlerden biri. Karayolunda bu işi yapan Türkiye’de 4 büyük şirketten biri olduklarını belirten Durmuş, “Ancak farkımız yol çizgi makineleri üretiminde. Hem yol çizgi boyası üretiyoruz hem de bu boyanın uygulama makinesini üretiyoruz. Dünyada bu üretimi yapan 5 şirketten biriyiz” şeklinde konuştu.

Cironun yüzde 25’i ihracattan

İzmir Torbalı’da 30 bin metrekarelik bir alanda yol çizgi boyası, levha ve makina üretimi yaptıklarını anlatan Melih Sebastien Durmuş, “Şu an 80 ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Ciddi bir ihracatımız var. Bazı ülkelere doğrudan satışla bazılarına da bayilerimiz üzerinden hizmet veriyoruz.

Cezayir, Nijerya, Libya, Özbekistan, Sırbistan, Güney Afrika, Fil Dişi, Azerbaycan, Irak, Macaristan, İtalya, Almanya gibi ülkelerde yani kısaca 3 kıtada varız. Buralara daha çok yol çizgi boyası ve yol çizgi makinesi satışı yapıyoruz. Ciromuzun yaklaşık yüzde 25’i ise ihracattan geliyor” diye konuştu. Durmuş, 2023 yılının iyi geçtiğini ve bu yıl ki büyüme hedeflerinin ise yüzde 50 civarların da olduğunu ifade etti.

Bu sene 22 bin ton yol çizgi boyası üretecek

Büyükşehir belediyelerinin hemen hemen hepsiyle çalıştıklarına değinen Durmuş, “İstanbul, İzmir Ankara, Bursa, Gaziantep, Adana, Mersin, Antalya ve diğer bütün büyükşehir belediyeleriyle çalışıyoruz” bilgisini verdi. Durmuş, tonaj olarak bu sene 22 bin ton yol çizgi boyası üretimi gerçekleştireceklerini ve geçen yıl bu rakamın 15 bin ton civarında olduğunu ifade etti. Durmuş, yurtdışında da Libya, Özbekistan, Cezayir, Azerbaycan ve Irak Karayolları ile doğrudan çalıştıklarını da söyledi.

50 milyon TL’lik yatırım yapacak

İşlerini her geçen gün büyüttüklerini söyleyen Melih Sebastien Durmuş, “Özellikle elektronik levha üretimi konusunda yatırım aşamasındayız. Yaklaşık 50 milyon TL’lik bir yatırım olacak. Tesisi 2024’ün sonu, 2025 başı gibi faaliyete geçirmeyi amaçlıyoruz. İlave istihdam da sağlayacağız.

Elektronik levhalar Avrupa’da daha çok kullanılıyor ancak bu teknolojinin Türkiye’de de daha çok kullanılacağını düşünüyoruz. Çünkü yolda bir kaza olduğu zaman bile ‘Yavaşlayın’ diye sürücüleri uyarabiliyorsunuz ya da herhangi bir mesajı sürücülere vermek isteseniz oradan iletebiliyorsunuz” açıklamasını yaptı.