80 yaşındaki Nescafe’den sürdürülebilir tarıma 500 milyon dolar
Sürdürülebilir kahve tarımını içeren Nescafe Planı’nı 2010’da açıklayan şirket, bu kapsamda 17 kahve üreticisi ülkede 2020’ye kadar 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor. Bu amaçla bugüne kadar 1 milyon çiftçi eğitildi.
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