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  • 80 yaşındaki Nescafe’den sürdürülebilir tarıma 500 milyon dolar

80 yaşındaki Nescafe’den sürdürülebilir tarıma 500 milyon dolar

Sürdürülebilir kahve tarımını içeren Nescafe Planı’nı 2010’da açıklayan şirket, bu kapsamda 17 kahve üreticisi ülkede 2020’ye kadar 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor. Bu amaçla bugüne kadar 1 milyon çiftçi eğitildi.

80 yaşındaki Nescafe’den sürdürülebilir tarıma 500 milyon dolar
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