91 girişime 57 milyon dolar yatırım

13 Ekim 2017

Yatırımcılar, iş geliştirme uzmanları, girişimler ve girişimcilik ekosisteminin birçok paydaşını bilgi ve veri odaklı bir platformda buluşturarak Türkiye'de bir ilke imza atan Startups.Watch, Türkiye Girişim Ekosistemi 2017 üçüncü çeyrek verilerini açıkladı.



Startups.Watch, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek verilerine göre 23 teknoloji girişimine melek ve girişim sermayesi fonları tarafından toplam 13.1 milyon dolar yatırım yapıldı. 2017 yılının ilk 9 ayında yapılan toplam yatırım 57 milyon dolara ulaştı.



Aynı dönemde sektörlere göre yatırımlara bakıldığında ise en çok yatırımı sırayla; seyahat, siber güvenlik, nesnelerin interneti girişimleri, reklamcılık, insan kaynakları ve biyoteknoloji aldı.

Avrupa'da ilgi artıyor

Türkiye'nin elde ettiği rakamlar tohum aşamasındaki girişimlere yatırımların, ilginin devam ettiğini gösterdi. Avrupa'da ise girişim sermayesi ve melek yatırım konusunda patlama yaşanıyor. 100 milyon dolar üstü yatırım alan altı ülke: İsveç, Finlandiya, İrlanda, İspanya, İsviçre, Avusturya. Dünyada 2017 üçüncü çeyrek yatırımlarına bakıldığında 1 milyar dolar üzeri yatırım alan üç ülke ise: Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa. Türkiye ise kendi coğrafyasındaki en iyi yatırım alan ülke.

Girişimler yatırımcılarla buluştu

Girişimci yatırımcı buluşmalarında dört farklı girişim sahne aldı. Üçüncü çeyreğin dikkat çeken yatırımları arasında tohum aşamasındaki girişimlere yatırım yapan Diffusion Capital Partners, siber güvenlik konusunda çözümler geliştiren Atar Labs'e 2.5 milyon euroluk yatırım yaptı. Bir diğer yatırım da gündemdeki haberleri oyunlaştırma ile okuyucuya sunan "Bilemezsin" tahmin platformuna Demirören Ventures tarafından yapılan 1.2 milyon TL'lik yatırım oldu.



Sürekli büyüyen mobil reklam pazarına yönelik reklam çalışmalarını kolaylaştırıp hızlandıran AppSamurai ise ACT Ventures Partners'dan 1 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Galata Business Angels ise otomobil tutkunlarını dijital ortamlarda yakalamak isteyen oto tamir, aksesuar gibi şirketlere internet tabanlı pazarlama yetenekleri kazandıran Garaj Sepeti'ne yatırım yaptı.



2017 üçüncü çeyrekte yatırım alan Türkiye'deki tüm girişimler ise Appsamurai, Atar Labs, Bilemezsin, Comind Al, Episome Biotech, Ferge, FineDine, Garaj Sepeti, iCaked, Kodris, KolayIK, Manibux, Monument, otelz.com, Poltio, Recontact, Seyisco, Sweaters, TeamSQL, Temizlikyolda, Trendonline, Virasoft, Webgazer oldu.