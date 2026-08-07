A1 Capital ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

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A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, faiz gelirleri ile işlem aracılığı, kurumsal finansman, kaldıraçlı işlemler ve diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlerin katkısıyla VUK esaslarına göre 1 milyar 919 milyon lira vergi öncesi kâr elde ederken, TFRS finansallarında portföy değerlemeleri ve enflasyon muhasebesi etkisi nedeniyle 1 milyar 683 milyon lira dönem zararı bildirdi.

A1 Capital'in yayımladığı finansal sonuç bilgilendirme bültenine göre, şirketin ilk yarı performansında ana faaliyet gelirleri güçlü seyrini korudu. Faiz gelirleri toplam gelirler içerisindeki ağırlığını sürdürürken, pay piyasası ve diğer sermaye piyasası araçlarına yönelik aracılık faaliyetlerinden elde edilen komisyon gelirleri de finansal sonuçları destekledi.

Şirket, 2026 yılının ilk altı ayında VUK esaslarına göre 1 milyar 919 milyon lira vergi öncesi kâr açıkladı.

Öte yandan, TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda ise 1 milyar 683 milyon lira dönem zararı kaydedildi. Şirket, bu sonuçta portföyde yer alan hisse senetleri ve yatırım fonlarının piyasa değerlerindeki değişimler ile enflasyon muhasebesinden kaynaklanan net parasal kaybın belirleyici olduğunu bildirdi. Ayrıca, 2025'te finansal yatırımlardan elde edilen yüksek değerleme kazançlarının ardından, 2026'nın ilk yarısında portföy yatırımlarındaki geri çekilmenin değerlemelere olumsuz yansıdığı belirtildi.

A1 Capital, VUK ve TFRS sonuçları arasındaki farklılığın iki raporlama sisteminde uygulanan değerleme ve muhasebeleştirme esaslarından kaynaklandığını vurgularken, şirket performansının değerlendirilmesinde operasyonel sonuçlar ile değerleme, vergi ve enflasyon muhasebesi etkilerinin birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

Şirket, 2026'nın ilk altı ayında pay piyasası işlem hacminde banka dışı aracı kurumlar arasında dördüncü, VİOP işlem hacminde ise beşinci sırada yer alarak sektördeki güçlü konumunu koruduğunu bildirdi. A1 Capital, önümüzdeki dönemde gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi, operasyonel verimliliği artırmayı ve sermaye piyasalarındaki pazar payını büyütmeyi hedeflediğini açıkladı.