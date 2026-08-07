VakıfBank'tan ilk yarıda güçlü bilanço: Net kâr 30 milyar liraya ulaştı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, yılın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.

Bilanço yapısını koruyan bankanın aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 28 artarak 5,8 trilyon lira seviyesine yükseldi. Aynı dönemde bankanın öz kaynakları yıllık bazda yüzde 43 artışla 353 milyar liraya, toplam mevduatı ise 3,6 trilyon liraya ulaştı.

Sermaye ve fonlama yapısını koruyan banka, yılın ilk yarısında 39,6 milyar lira vergi öncesi kar ve 30 milyar lira net dönem karı elde etti.

Nakdi kredilerini yüzde 35 artışla 3,3 trilyon liraya, gayrinakdi kredilerini ise yüzde 34 artışla 1 trilyon liranın üzerine taşıyan bankanın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı toplam desteği 4,3 trilyon liraya ulaştı.

Banka, uluslararası piyasalardan sağladığı uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklarla fonlama yapısını çeşitlendirmeye devam etti. Dünya Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) garantileri kapsamında sağladığı iki farklı fonlama işleminin, diğer uluslararası finans kuruluşu Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile gerçekleştirdiği uzun vadeli finansmanın ve Türk bankacılık tarihinde tek yatırımcıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işleminin de katkısıyla, bankanın yılbaşından bu yana farklı yapılar aracılığıyla Türkiye'ye kazandırdığı uluslararası kaynakların toplamı 7,1 milyar dolara ulaştı.

Böylece bankanın yurt dışından sağladığı toplam kaynak tutarı 25 milyar dolara yükselirken, söz konusu kaynakların toplam pasifler içindeki payı yüzde 20 seviyesine ulaştı.

Performans, uluslararası yatırımcıların hem bankaya hem de Türkiye ekonomisine duyduğu güveni ortaya koydu. Sağlanan uzun vadeli kaynaklar sayesinde banka, reel sektöre sunduğu finansman kapasitesini artırırken üretim, yatırım, ihracat ve istihdama yönelik desteğini kararlılıkla sürdürdü.

"Türkiye ekonomisinin üretim gücünü destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye ekonomisinin üretim gücünü desteklediklerini belirtti.

Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonu doğrultusunda, uluslararası piyasalardan sağladıkları kaynaklarla Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına kesintisiz finansman sunmayı sürdürdüklerini aktaran Arslan, "Reel sektörümüzün yatırım iştahını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı en temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz kaynak tutarı ve çeşitliliği ise yalnızca bankamızın finansal gücünü değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine duyulan güveni de teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Arslan, üreten Türkiye'nin güçlü destekçisi olduklarına işaret ederek, kaynaklarını Türkiye'nin üretim kapasitesini, ihracatını, istihdamını ve yatırımlarını destekleyen alanlara yönlendirmeye devam ettiklerini anlattı.

AIIB ile hayata geçirdikleri uzun vadeli finansman işbirliği sayesinde, deprem bölgesinde afetlere dayanıklı ve enerji verimli konutların yanı sıra eğitim ve sağlık altyapısının yeniden inşasına katkı sağlayacak yatırımları desteklediklerine dikkati çeken Arslan, "Deprem bölgesinin ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırılmasını yalnızca bir yeniden yapılanma süreci değil, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemli bir parçası olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Arslan, söz konusu doğrultuda, uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gelecek dönemde gerçekleştirilecek yeni uzun vadeli finansman programlarıyla depremden etkilenen bölgelerin ekonomik ve sosyal dayanıklılığını daha da güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinin yeniden güçlendirilmesinden reel sektörün yeşil dönüşümünün desteklenmesine, kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişiminin artırılmasından enerji verimliliği yatırımlarına kadar geniş bir alanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de kalkınmaya değer katan yenilikçi finansman modelleri geliştirmeyi sürdürecek, ülkemizin kalkınma yolculuğunda yalnızca finansman sağlayan bir banka değil, aynı zamanda büyümeye yön veren güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz."