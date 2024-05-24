A101 "En Büyük Meydan Okuma" ile gümüş ödül kazandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketiciler tarafından severek izlenen ve başarısını sayılarla da gösteren "En Büyük Meydan Okuma" reklam filmi, dünyanın önde gelen pazarlama ve reklam yarışması Effie Awards tarafından da ödüllendirilerek "Çoklu Perakende ve Pazar Yeri" kategorisinde "Gümüş Effie" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, kampanyalarının başladığı günden beri müşterilerinden gelen olumlu yorumların böyle değerli bir ödülle taçlandırılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Bilgiç, "Kampanyamızın ilk filminden itibaren yarattığı etkiyi mutlulukla takip ediyor, her filmimizde tüketicilerimize bir adım daha yaklaşabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.