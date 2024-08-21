Abdi Farma, Turquality Destek Programı'na kabul edildi

Avrupa pazarlarında tüm Abdi İbrahim ürünleri için pazarlama yetkisine sahip olan Abdi Farma, 2010'da Portekiz'de kuruldu. Türkiye'de rekabet avantajını elinde bulunduran ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global oyuncu olabilmelerine destek veren programa seçilen Abdi Farma, Portekiz, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, Çekya ve İspanya'da Abdi İbrahim'in yenilikçi ürünlerini satışa sunuyor.

Dokunduğumuz hayatlarda fark yaratmaya devam

Turquality Destek Programı'na çok yoğun ve titiz bir şekilde hazırlandıklarını belirten Süha Taşpolatoğlu, "İyileştirme misyonumuzu, yüksek teknolojili yenilikçi ürünlerimizi, sürdürülebilirlik odağımızın yansıması olan Abdi Farma ile Avrupa sağlık pazarında bir değer olarak geleceğe taşıyoruz. Bu misyonlarımızla, Türkiye'nin en prestijli destek programlarından biri olan Turquality Destek Programı'na kabul edilmekten mutluluk duyuyoruz. Başvuru sürecine hazırlanmak, başvuru aşamalarını tamamlamak ve tüm bunların sonunda desteği kazanmak, gayret ve çalışma gerektirdi. Turquality Destek Programı ile ülke ekonomisine değer katarken, Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da dokunduğumuz hayatları iyileştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.