ABD’nin 28’inci büyük bankası sallanıyor

Emre ERGÜL

Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) batışının üzerinden tam 1 yıl geçti. Dün, 10 Mart, bankanın iflasının ilk yıl dönümüydü… SVB’nin ardından Signature Bank ve Dirst Republic Bank de “havlu atınca,” ABD bankacılık sisteminde korku rüzgarları esmeye başlamıştı.

Yaşanan korku, Haziran 2023’te ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell tarafından şu cümleyle dile getirilmişti: “2023'teki banka iflasları ve başarısızlıklar, kaçınılmaz olarak zaman ve şansla gelecek tüm stresleri tahmin edemeyeceğimizi acı verici bir şekilde hatırlattı. Sistem bu zorluklara dayanabildi…"

Şimdi piyasalar, aynı korkuyu yaşıyor. Sallantıdaki banka, ABD’nin en önemli bölge bankalarından biri olan New York Community Bank (NYCB). ABD’nin en büyük 28’inci bankası olan NYCB, ticari ofis krizi nedeniyle bu yılın başından bu yana zor günler geçiriyor. Bu zor günleri rakamlarla anlatalım:

-NYCB, 2022'nin dördüncü çeyreğindeki 172 milyon dolarlık kara kıyasla, geçen çeyrekte 252 milyon dolarlık sürpriz bir zarar bildirdi.

-NYCB hisseleri bu yıl şu ana kadar yüzde 64 oranında düşüş gösterdi.

-Banka müşterileri, 5 Şubat ile 5 Mart arasında bankadan 6 milyar dolar değerinde mevduat çekti. Bankanın mevduat tabanı yüzde 7 düşüşle, 77 milyar dolar seviyesine indi. (SVB müşterileri, bankadan 1 günde 42 milyar dolar mevduat çekmişti.) NYCB krizi, aslında 31 Ocak’ta baş gösterdi.

Banka, 2023’ün son çeyreğiyle ilgili zarar açıklayınca, şirketin hisseleri 1997’den bu yanaki en düşük seviyeyi gördü. İniş çıkışlarla geçen şubay ayının sonunda, 29 Şubat’ta, bankanın CEO’su değişti. Alessandro DiNello başa geçse de banka hakkındaki “Batacak” dedikoduları değişmedi. Ve 6 Mart’ta olanlar oldu…

Wall Street Journal gazetesi, bankanın nakit desteği aradığı manşetiyle piyasaya çıktı ve bankanın New York Borsası’nda işlem gören hisseleri yüzde 42 değer kaybederek, 1.86 dolara indi. Bankanın hisselerindeki işlemler gün içinde birkaç kez durdurulurken, bankadan yeni bir “CEO değişti”açıklaması geldi: “DiNello artık İcracı Olmayan Başkan’dır.

Bankanın yeni CEO’su eski Para Birimi Denetçisi Joseph Otting’dir.” Banka hisseleri, 7 Mart gününe yüzde 16 artışla başlarken, yeni CEO Otting, 4 üst düzey kurumsal yatırımcının dahil olduğu bir kamu sermayesine özel yatırım (PIPE) işlemiyle 1 milyar doların üzerinde önemli bir sermaye artışı gerçekleştiğini duyurdu.

Ancak banka, 8 Mart gününe iyi başlamadı. Banka hisseleri yüzde 7 düşüşle 3.40 dolara indi…Otting, hafta kapanışına saatler kala, piyasaya güven aşılamak için 1 milyar dolarlık yatırımın arkasındaki ismi açıkladı: Eski ABD Başkanı Donal Trump döneminin Hazine Bakanı Steven Mnuchin…

Açıklamaya göre, şirketin Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu; üye sayısı 11’den 9’a indirildi. Mnuchin, kurduğu konsorsiyumundaki diğer 3 yçneticiyle birlikte Yönetim Kurulu’na atandı. Piyasalarda haftanın konusu belli: Mnuchin’in verdiği “hayat öpücüğü” işe yarayacak mı? Yeni yönetim, NYCB’yi kurtaracak mı?

NYCB krizi neden bu kadar önemli?

New York Community Bank, 31 Aralık 2023 itibarıyla, 116 milyar dolarlık varlıklarıyla ABD’nin en büyük bankası. Sıralama değişmiş olabilir, çünkü banka bu ayın başında yatırımcılara “Mevduatımız bir ayda 81 milyar dolardan 77 milyar dolara düştü” açıklaması yaptı. NYCB, geçen yıl iflas açıklayan Signature Bank’ı (SB) kurtarmak için SB’nin çatı şirketi Flagstar’ı satın almıştı. Batan bankayı kurtaran bir bankanın batması, ABD bankacılığı için iyi bir olay olmayacaktır.

2008 krizinde bir banka almıştı

New York merkezli Intelligencer haber dergisi, herkesin merak ettiği soruyu haftasonunda manşetten sordu: “Bankacılık krizini durduracak kişi Mnuchin mi?” Piyasalar bu hafta bu soruyu tartışadursun, biz Mnuchin’i bir hatırlayalım: 1962’de New York’ta doğdu. 1985’te Yale Üniversitesi’nden mezun oldu. Yale’de okurken Salomon Brothers adlı yatırım bankasında staj yaptı. Mezuniyeti sonrası Goldman Sachs’ta işe girdi, 17 yıl çalıştı.

2002’de GS’den ayrılıp, film yapımcılığına soyundu ve Dune Entertainment adlı film şirketini kurdu. 2008 bankacılık krizinde batan Indymac’i, başını çektiği 7 kişilik konsorsiyumla satın aldı. Yıllar sonra OneWest diye ismini değiştirdiği bankayı 1 milyar dolara sattı. 2016’da Donald Trump’ın başkanlık kampanyasını yürüten ekibe girdi.

13 Şubat 2017’de ABD Hazine Bakanı oldu. Şahsi servetinin 400 milyon dolar olduğu söylenen Mnuchin, bakanlıktan ayrıldıktan 1 yıl sonra, yani 2021’de, 2017’de evlendiği üçüncü eşi olan İskoç aktrist Louise Linton’ın yazıp yönettiği “Me You Madness” adlı filmin yapımcılığını üstlendi. Metacritic, eleştirmenlerin yerin dibine batırdığı filme 100 üzerinden sadece 7 puan vererek, “2021’in en berbat filmi” yakıştırmasında bulundu.

NYCB’nin sorunu ne? Batarsa ne olur?

NYCB’nin ana işi “gayrimenkul kredileri.” Ancak pandemi sonrası ticari ofislerin boş kalması ve ticari gayrimenkul kredilerinin geri ödemelerindeki aksaklıklar, NYCB’yi zora soktu. NYCB'nin başında iki sorun bulunuyor: Yüksek faiz oranları ve düşük ticari gayrimenkul değerleri… Ofise dönüş tartışması hâlâ devam ettiğinden, ofis binalarının değeri düştü. NYCB’nin iflası, ülkede ciddi bir ticari gayrımenkul krizini patlatabilir.

“Geri dönüşte başarı olur mu, bilinmez”

Bank of America, nötr notunu korurken, NYCB için fiyat hedefini 5 dolardan 4,25 dolara düşürdü. Bankanın analistleri, "İleriye yönelik ağır yük" başlıklı araştırma notunda, "ek kredi rezervlerine duyulan ihtiyaçtan kaynaklanan önemli belirsizliğin, dış sermaye artırımı potansiyelinin ve ani yönetim değişikliklerinin hisse senedi için aşağı yönlü risk oluşturduğunu" ifade etti ve ekledi: “Tahminlerimizde potansiyel aşağı yönlü riskler görsek de, mevcut değerlemenin zaten bir dizi olumsuz sonucu fiyatladığına ve bizi nötr bir notta tuttuğuna inanıyoruz. Herhangi bir potansiyel geri dönüşün şekli, zamanlaması ve başarı olasılığı bilinmiyor.”

Bankanın kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s geçen bir ay içinde 2 kez NYCB’nin kredi notunu düşürürken, Fitch Ratings de New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank’ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarında düşüşe gitmişti.