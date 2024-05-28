Abonelere kendi faturalarını oluşturma imkanı

Bölgedeki elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), adresini ziyaret ettiği fakat sayacına ulaşamadığı abonelerin sistemde kayıtlı cep telefonlarına 24 saat içerisinde otomatik olarak SMS gönderiyor.

Mesajda iletilen linke 72 saat içerisinde tıklayan tüketiciler, sayaçları üzerindeki endeksi OEDAŞ'a iletebiliyor. Bu işlemin yapılmasının ardından Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende tarafından oluşturulan fatura, e-posta ve SMS yoluyla iletiliyor. Link üzerinden erişim sağlanamaması durumunda aboneler 186 numaralı OEDAŞ Çağrı Merkezi'nden destek alabiliyor.

Altı ayda 15 bini aşkın abone kendi sayacını okudu

Abonenin iletilen SMS'i görmediği veya görse dahi şehir dışında olma gibi nedenlerle sayacını okuma ihtimalinin olmadığı durumlarda ise herhangi bir fatura oluşturulamadığı için elektrik kesintisi olmuyor, abonenin ikametine enerji sağlanmaya devam ediliyor. Bu durumlarda tüketici ikametine döndükten sonra endeksini okuyabiliyor ya da sayaç okumakla görevli personel bir sonraki ay bu işlemi yaptıktan sonra abonenin iki aylık tüketimi tek faturada gönderiliyor.

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç, şirketin hizmet verdiği bölgelerde yaklaşık 2 milyon abonenin sayaçlarının, her ay ilgili elektrik dağıtım şirketi tarafından okunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Görevli geldiğinde abonenin sayacına ulaşamadığı durumlar oluyor. Sayacın okunamaması halinde enerji kesintisiz olarak verilmeye devam etse de tüketici bir sonraki ay, toplam iki aylık fatura ödemek durumunda kalıyor. Bunun önüne geçmek ve abonelerimizin işlerini kolaylaştırmak üzere tüm bu süreçleri SMS ve dijital ortamda ilerlettiğimiz bir sistemimiz bulunuyor. Tüketicilerimiz de bu kolaylığı severek ve rahatlıkla kullanıyor. Öyle ki yalnızca son altı ayda 15 bini aşkın abonemiz kendi sayacını okuyup faturasının oluşturulmasını sağladı. Tüketici memnuniyeti ve sürdürülebilir enerji yaklaşımı ile abonelerimize yenilikçi hizmetler sunmaya bundan sonra da devam edeceğiz."