AdaWall, yüzde 20 büyümeyi hedefliyor

Adana’da 2015 yılında duvar kâğıdı üretimi ile faaliyete başlayan, alt markaları olan AdaHome ve AdaPanel’i de bünyesine alarak birçok ev tekstili ve duvar paneli üretimi ile faaliyetlerine devam eden, Türkiye’nin her ilinde bayilikleri bulunan AdaWall, başta, Rusya, Orta doğu ve Güney Amerika olmak üzere 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Duvar kâğıdı sektöründe yapmış oldukları ihracatı, bu yıl faaliyete aldıkları yeni tesislerinde üretime başladıkları duvar panelleri ile de artırmayı planladıklarını söyleyen AdaWall Genel Müdürü Hakan Güzel, “Kuruluşundan bu yana inovasyona, yeniliğe ve kendini geliştirmeye adamış ve bu alanda önemli adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Ürün yelpazemizi genişletmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle duvar paneli fabrikamızda üretimine yeni başladığımız ürünlerimizin de yurt içi ve yurt dışında yüksek hacimde satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Doğaya ve yeşil dönüşüme önem veriyoruz

Güzel, uzun vadede kendilerini bekleyen yeniliklere ve çıkabilecek sorunlara her zaman hazır olduklarına dikkat çekerek, “Bulunduğumuz sektörün getirmiş olduğu istek ve talepleri karşılayabilecek güçte olduğumuzu belirtmek isterim. Bünyemizde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge ve Tasarım Merkezimiz bulunmaktadır.

Firma olarak doğaya ve yeşil dönüşüme, sektöre adım attığımız ilk günden bugüne önem vermekteyiz. Ürünlerimizde su bazlı boyalar kullanılıyor, elektrik üretimini kendi panellerimiz ile gerçekleştiriyoruz ve özellikle israfı önlemek amacıyla geri dönüştürülebilir kâğıtlar kullanıyoruz. Duvar kâğıdı, Tekstil ve Duvar Paneli sektörlerinde markalaşmış olduğumuz bu yolda göstermekte olduğumuz özverili, titiz ve çözüm odaklı çalışmalarımızla emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.