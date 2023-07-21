Adel, UNICEF’in tedarikçisi oldu

Adel Kalemcilik, nitelikli eğitim alanında, ihtiyaç sahibi çocukların desteklenmesi için proje ve iş birlikleri geliştirmeye devam ediyor. Bu amaçla, Adel Kalemcilik, çocuk, ergenlik ve gençlik alanlarına odaklanan ve dünyanın en prestijli sivil toplum örgütlerinden biri olan UNICEF’in onaylı tedarikçisi oldu.

UNICEF, yalnızca 2022 yılında değeri 134 milyon doları aşan 162 binden fazla eğitim kitini Ukrayna, Bangladeş, Pakistan, Nijerya, Venezuela, Afganistan, Suriye gibi 112 farklı ülkede çocuklara ulaştırdı. Adel Kalemcilik, bu süreçte, UNICEF’in ürün portföyü çeşitliliği, kapasite raporları, sürdürülebilirlik çalışmaları, kalite kontrol ve üretim standartları başta olmak üzere pek çok alanda belirlediği kriterlerin tamamını başarıyla karşıladı.

UNICEF ile iş birliğini güçlendiriyor

Adel Kalemcilik Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, şunları söyledi; “İşbirliğimizi pekiştirmekten mutluluk duyuyoruz. UNICEF, yalnızca 2022 yılında değeri 134 milyon doları aşan eğitim kitlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırdı. Bu iş birliğiyle birlikte, önümüzdeki 3 yıllık dönemde önemli bir satış hacmi yakalayacağımızı, farklı uluslararası fırsatların da bunu takip edebileceğini öngörüyoruz.

Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük kırtasiye gereçleri fabrikası olarak, önümüzdeki 3 senede UNICEF’in tüm dünyadaki çocuklara, Adel Kalemcilik tarafından en son kalite standartlarına göre tedarik edilecek eğitim kitlerini ulaştırması yönünde elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.” Adel Kalemcilik, 2020 ve 2021 yıllarında Faber-Castell markasıyla UNICEF ile hayata geçirdiği #HerÇocukiçinEğitim projesi ile ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek olmuş, 2023 yılında ise Türkiye’nin 11 ilini etkileyen depremlerde yine UNICEF ile iş birliği doğrultusunda, ihtiyaç sahibi 1.000 çocuğun eğitim ihtiyaçlarını karşılamıştı.