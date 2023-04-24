adidas, ürünlerinin %96’sını geri dönüştürülmüş polyesterden üretiyor

adidas, 22 Nisan Dünya Günü öncesinde ham polyesterin geri dönüştürülmüş polyester ile değiştirilmesine yönelik yolculuğunda attığı yeni adımı tüketicilerine duyurdu. Bu adımla birlikte, adidas ürünlerinde kullanılan polyesterin %96’sı geri dönüştürülmüş polyesterden oluşuyor.

adidas, bu başarısını üç kategoride sürdürülebilir ürün yaratarak gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yeni hammaddeleri test edip ölçeklendirerek malzemeleri değiştirmek, daha uzun ömürlü ürünler tasarlamak için tüm süreçleri yeniden düşünmek ve karbon ayak izini azaltmak.

Tüm küresel polyester üretiminin yalnızca %14,8'ini oluşturuyor

adidas, 2015 yılında plajlardan ve kıyılardan toplanan, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak tasarladığı ilk koşu ayakkabısını üretti. Marka o günden itibaren saf polyester yerine kullanılacak olan malzemelere yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. 2021’de ürünlerinde kullanılan polyesterin %90’ını geri dönüşümden elde eden adidas, ham polyester kullanmaya devam etseydi bu kullanım 390 bin metre ton karbondioksite denk gelecekti.

Textile Exchange'in bu yıl yayınladığı rapora göre, geri dönüştürülmüş polyester elyaf üretim hacmi 2021'de artmış olsa da tüm küresel polyester üretiminin yalnızca %14,8'ini oluşturuyor.

adidas Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Viviane Gut: "adidas olarak inovasyonu bir sonraki seviyeye taşımak için sürekli çalışıyoruz ve doğru yönde attığımız önemli adımlardan gurur duyuyoruz. 2017'de adidas, 2024 yılına kadar ham polyesteri, geri dönüştürülmüş polyesterle değiştirme taahhüdünde bulundu. İlerlememizi paylaşmaya devam etmenin ve bu taahhüdü yerine getirmenin önemli olduğunu biliyoruz. Gurur duysak da bu bir çözüm değil, bir adımdır. Çözümün daha büyük bir parçası olabilmemiz için başarmayı istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz daha çok şey var. Yeni başarılara imza atmak için çalışmaya devam ediyoruz.