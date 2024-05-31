Advantech, 30 Mayıs’ta IIoT Partner Konferansı gerçekleştirdi

Farklı cihazların internet üzerinden haberleşmesini sağlayan nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (Al) altyapısını arkasına alarak sürdürülebilir ilkelerle teknolojide yeni bir değişime kapı aralıyor. The Business Research Company’nin açıkladığı veriler de 2024’ü 9,98 milyar dolarla kapatması beklenen nesnelerin yapay zekası (AIoT) pazarının 2028’de 31,05 milyar dolara ulaşacağına işaret ediyor. Endüstriyel IoT (IIoT) ürünleriyle öne çıkan Advantech de 30 Mayıs’ta “Sürdürülebilir AIoT Ekosistemi için Geleceğe Birlikte Yön Verelim” temasıyla iş ortakları için düzenlediği konferansta, yapay zeka temalı son trend ve yenilikleri ele aldı. Advantech, yapay zeka ile nesnelerin internetinin birleştirici gücüne odaklanarak kapsayıcı bir bilgi havuzu oluşturdu. Yenilenebilir enerjiye geçerek ve AGV/AMR (mobil otomatik araçlar) ile operasyonlarını dönüştürerek yeni bir başlangıç yapmak isteyen işletmeler için verimli bir zemin görevi gören yapay zekanın uygulanmasına ilişkin bilgi verdi.

Katılımcılar, 100’den fazla sektör uzmanıyla bağlantı kurdu

Sheraton Grand Istanbul Ataşehir’de gerçekleştirilen Advantech IIoT Partner Konferansı’nda, katılımcıların AIoT endüstrisindeki son trendleri ve gelişmeleri daha iyi anlamaları ve işbirliği fırsatlarını keşfetmeleri için gün boyunca pek çok oturum düzenlendi. NVIDIA Embedded ODM Satış Müdürü Christina Kuo'nun ve ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl’ın açılış konuşmalarıyla başlayan konferansta yapay zeka çözümleri, sürdürülebilirlik ve fabrikalarda enerji ve otomasyon çözümleri gibi konulara odaklanıldı. Başarılı dijital dönüşümün temel unsurları, yeni enerji geliştirme alanlarında geleceğin işyerlerinde devrim yaratacak kavramsal yenilikler tartışıldı. AIoT teknolojisinin akıllı üretim, endüstriyel ekipman imalatı, yenilenebilir enerji gibi alanlardaki kullanımı ve faydaları mercek altına alındı.

Küresel şirketlerin liderleri başarı hikayelerini paylaştı

Advantech IIoT Partner Konferansı’na katılanlar, iş süreçlerini optimize edebilecekleri, verimliliklerini artırabilecekleri ve inovasyonu destekleyebilecekleri Advantech çözümleriyle tanıştı. İşbirliğini tetikleyen dinamik bir ortam sunulan konferansta, AIoT teknolojisinin otomotiv, enerji ve imalat sektörlerindeki dönüştürücü gücünü keşfetmek için Ford-Bluepath gibi küresel şirketlerin liderlerinden başarı hikayeleri dinlendi. AIoT'nin yenilenebilir enerji alanındaki kullanımıyla Türkiye’de ortaya çıkan iş fırsatları değerlendirildi. IoT sayesinde daha sürdürülebilir bir geleceğin nasıl inşa edilebileceği ele alındı. . Otomasyon, makine öğrenmesi ve kestirimci bakım gibi en son trendlerin izi sürülerek bunların faydaları vizyoner meslektaşlar ile birlikte yeniden tanımlandı.