Afet bölgesine çamaşır yıkama ve kurutma alanları kuruldu

Ülkemizin 11 ilinde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından başlatılan toplumsal dayanışma seferberliği, bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda tüm hızıyla sürüyor. Depremin yaralarını sarmak, bölgeye destek sağlamak üzere Persil ve Miele markaları, depremzedelerin giderek artan hijyen ihtiyaçlarına çözüm yaratmak üzere ortak bir projeye imza attı. “Persil ve Miele Yanınızda” fikriyle hayata geçirilen proje kapsamında; Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman illerindeki toplam 8 lokasyonda çamaşır yıkama ve kurutma alanları kuruldu.

55 adet çamaşır makinesi ulaştırdı

Deprem felaketinden etkilenen illerimize yönelik destek çalışmalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kurumsal vatandaşlık ilkesi ile hareket eden büyük şirketler ve markalar da yeni projelerle bölge halkının yanında oluyor. Çamaşır deterjanı markası Persil ve beyaz eşya markası Miele, bölgeye destek veren markalar arasında yer alıyor. Bu iki marka, geliştirdikleri “Persil ve Miele Yanınızda” projesinde bir araya gelerek Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman illerindeki 8 bölgede bulunan konteyner kent ve çadır kentlerde, depremden etkilenen vatandaşların kullanımları için, çamaşır yıkama ve kurutma alanları kurdu. Proje kapsamında Persil markası bölgeye 15 ton çamaşır deterjanı, Miele ise 55 adet çamaşır makinesi ve 55 adet kurutma makinesi ulaştırdı. Depremzedeler, bölgedeki ekiplerin desteği ile bu alanlarda çamaşırlarını yıkayıp kurutarak hijyen ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.