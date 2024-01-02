"Afrika, Amerika ve Asya pazarlarında derinleşeceğiz"

Vestel’in 2023 çalışmaları ve 2024 hedefleri hakkında bilgi veren Vestel CEO’su Ergün Güler, uzun yıllardır yatırım yaptıkları dijital dönüşümde yüzde 90'lık oranla sona yaklaştıklarını belirterek, marka değerindeki istikrarlı yükselişi devam ettirdiklerini söyledi.

Vestel'in 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 28'lik artış kaydederek 927 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye'nin en değerli 3 markasından biri olduğunu ifade eden Güler, Vestel'in marka değerini 3 yıl içerisinde 2 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. Güler, " Yazılım alanındaki gücümüzle akıllı yaşam dinamiklerini belirleyen uluslararası aktörlerden biri konumundayız. Diğer yandan mobilite, batarya çözümleri, otomotiv elektroniği alanlarında hem iç pazarda hem de Avrupa başta olmak üzere dış pazarın önemli oyuncuları arasında olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Ürettiğimiz teknolojiyle 163 ülkeye ulaşıyoruz"

Güler, Vestel'in Avrupa'daki güçlü konumuna ek olarak yeni girdiği pazarlar da bulunduğuna dikkati çekerek, ürettikleri teknolojiyle dünyanın 163 ülkesine ulaştıklarını, geçen yıl 2,6 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını bildirdi. "Ürettiğimiz teknolojiyle 163 ülkeye ulaşıyoruz" Güler, Vestel'in Avrupa'daki güçlü konumuna ek olarak yeni girdiği pazarlar da bulunduğuna dikkati çekerek, ürettikleri teknolojiyle dünyanın 163 ülkesine ulaştıklarını, geçen yıl 2,6 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını bildirdi. Ergün Güler, Vestel'in tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde şekillendirdiğini dile getirerek, şunları söyledi;

"Hedef; 2050'ye kadar net sıfır emisyon"

"2050 yılına dek net sıfır şirket olmayı, bunu yaparken de tüketici ihtiyaçlarını sürdürülebilir yöntemlerle yanıtlamaya devam etmeyi hedefliyoruz. 2016'dan bu yana karbon ayak izimizi azaltmak için çalışıyoruz. Endüstri 4.0 ve otomasyonun gücünden yararlanarak operasyonel iyileştirmeler ve yenilikçi ürünlerle enerji tüketimimizi azaltıyoruz. Üretimde verimliliğimiz artırmak ve ürün kaynaklı çevresel etkimizi azaltmak için döngüsel modelleri hayata geçirdik.

Bu kapsamda 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefiyle Bilime Dayalı Hedef (Science Based Targets initiative) koyma taahhüdü kapsamında karbonsuzlaşma planı üzerinde çalışıyoruz. Vestel, sürdürülebilirlik alanında uluslararası ESG değerlendirmesi yapan Sustainanalytics platformunun değerlendirmesine göre risk skorlarında da sürekli iyileşme kaydediyor. Ayrıca, 2022'de hayata geçirdiğimiz Evsel Dönüşüm projesi ile sürdürülebilir dünya için adım atmak isteyen tüketicileri ileri ve geri dönüşüm ekosisteminin içine dahil ettik” dedi.

Cironun % 2'si AR-GE’ye

Vestel CEO'su Ergün Güler, teknoloji şirketi olmanın doğal bir sonucu olarak ARGE faaliyetlerinin Vestel için önemine dikkati çekerek, her yıl cironun yaklaşık yüzde 2'sini bu alana ayırdıklarını anlattı. AR-GE vizyonlarının üretim güçlerine büyük katkı sağladığını bildiren Güler, Vestel çatısı altında dünyanın farklı bölgelerinde 10 AR-GE merkezi ve bu merkezlerde görev yapan 1800 kişilik ekiplerinin olduğunu söyledi.