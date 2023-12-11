Agrotech halka arz sonrası ilk yatırımını gübre üretim tesisi alarak yapıyor

Şirket açıklamasına göre, birçok ülkede çok sayıda teknoloji projeleri geliştiren tarım ve yüksek teknoloji şirketi Agrotech, geçen ay gerçekleştirdiği halka arzın ardından, önemli bir yatırıma imza atıyor.

Agrotech'in Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirket, Manisa’da yüksek teknoloji ile gübre üretimi yapan ve 60 bin ton/yıl üretim kapasitesi olan granül, sıvı, jel ve toz gübre üretim tesisini satın almak üzere görüşmelere başladı.

Sektörde tedarikçi olarak da önemli konumda olan Manisa’daki gübre üretim tesisinin yüzde 90’ının satın alınmasıyla birlikte, şirket, uluslararası organik gübre üretim sertifikasına ve 80’in üzerinde gübre lisansına sahip olacak. Bu satın alma ile birlikte kendi tarlalarının girdi arz güvenliğini de sağlayacak olan şirket, bu sayede sözleşmeli tarım yapacağı çiftçilere düşük fiyatla kaliteli yerli gübre satacak.

Kasım ayında başarılı bir arzla hisselerinin yüzde 25’ini halka açan şirket, halka arzdan gelen gelirin tamamını mevcut bahçelerini geliştirmek ve yeni yatırımlar için kullanacağını açıklamıştı. Manisa’daki gübre üretim tesisinin satın alınması, şirketin halka arzdan hemen sonra gerçekleştirdiği ilk büyük yatırım oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, tam kapasite ile 5 milyar TL ciroya ulaşabilen gübre fabrikasında 2024 yılında 2,5 milyar TL ciro hedeflenirken 2025 yılında tam kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Ülke dışında da önemli aktör

Keskin, devam eden yatırımlar ve başarılı çalışmalar ile ülke dışında da önemli bir aktör haline gelerek dünyada söz sahibi şirketlerden biri olmayı başardıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerimizi, tüm tarım bileşenlerini 360 derece bir araya getirerek dışa bağımlılığı sıfıra indirme odaklı iş modelimiz çerçevesinde, ülkemiz için büyük öneme sahip gübre sektörüne genişletmeye hazırlanıyoruz. Ekosistemimizdeki tüm üreticilerin girdi maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyoruz, bu stratejik hamle sayesinde çiftçilerimiz, düşük fiyata hem kaliteli hem de yerli gübreye kavuşacak."