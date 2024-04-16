Ahmet Ali Bugay: Kârlılığın azalması ödemelerde gecikmelere neden olabilir

Rapora göre 2023 yılında küresel alacak vadeleri ve işletme sermayesi gereksinimleri rekor düzeye yükseldi. İşletme Sermayesi Gereksinimi küresel olarak ortalama iki gün ile üst üste üçüncü yıl artarak 76 güne yükseldi. Küresel Alacak Vadesi ise 2023 yılında ortalama üç gün artarak 59 güne ulaştı. Bu artış, son 16 yılın en büyük sıçraması olarak yorumlandı.

Allianz Trade raporuna göre kârlılıktaki bir puanlık düşüş, Avrupa şirketleri için ödeme vadelerini yedi günden fazla artırabilir. “Sektörde işletme sermayesi gereksinimi arttı” Rapora dair değerlendirmelerde bulunan Allianz Trade CEO’su Ahmet Ali Bugay, neredeyse tüm sektörlerde alacak vadelerinin uzadığını, stokların olumsuz etkilerinin azalmasına rağmen çoğu sektörde işletme sermayesi gereksiniminin arttığına dikkat çekti.

Bugay, “Neredeyse tüm sektörlerde 2023 yılında alacak vadelerinde bir artış yaşandı. Her üç sektörden ikisi ödeme vadelerini kısaltmayı veya stoklarını ayarlamayı başarmış olsa da bu kazanımlar çoğu sektörde İSG’de artışı önlemek veya İSG seviyelerinde belirgin bir fark yaratmak için yeterli olmadı. 2023 yılında en düşük İSG’ye sahip üç sektör; 14 gün ile oteller/ restoranlar/turizm, 27 gün ile diğer B2C hizmetleri ve 29 gün ile ulaştırma oldu.

AV açısından da tablo genel olarak aynı olup buna iki sektör istisna oluşturuyor; nakit ödeme yapan müşterileri sayesinde 25 gün ile ikinci en düşük AV’yi kaydeden perakende ve 74 gün ile en yüksek AV’lerden birine sahip olan inşaat. Önümüzdeki dönemde de kârlılığın azalması ödemelerde gecikmelere neden olabilir” dedi. Allianz Trade raporunda, 2024 yılında yavaşlayan küresel talebin ve halen yüksek olan işletme maliyetlerinin, özellikle Avrupa’da ödeme koşullarının daha da kötüleşmesine zemin hazırlayabileceğine dikkat çekildi.

Talebin daha uzun süre görece zayıf kalmaya devam edecek olması muhtemelen rekabetin artmasına, fiyatlandırma gücünün azalmasına ve gelir artışında düşüşlere yol açacağına dikkat çeken Bugay, “Bu da enerji fiyatları ve işgücü maliyetlerinin çok az rahatladığı, işletme maliyetlerinin hala yüksek olduğu bir dönemde kârlılık üzerindeki baskıyı artıracak” diye konuştu.