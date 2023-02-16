Airbus'tan 4,2 milyar euro net kâr

Le Figaro'nun Airbus açıklamasına dayandırdığı habere göre, şirket, tedarik zincirindeki aksamalara rağmen geçen yıl 661 uçak satarak net 4,2 milyar avro elde etti.

Rusya-Ukrayna savaşı ve savaşın ardından başlayan ham madde ile enerji krizleri, şirketin üretimlerinin aksamasına yol açtı.

Airbus, bu nedenle geçen yıl gerçekleştiremediği 720 uçak üretme hedefini 2023 programına dahil etti.

2024 sonuna kadar A320 ailesinden ayda 65 uçak üretmeyi hedefleyen Airbus, 2026'dan itibaren bu sayıyı ayda 75'e çıkarmak istiyor.

Havacılık sektöründeki rekabette geri kalmak istemeyen Airbus, uzun rotalar için tasarlanan A350 serisinden en geç 2025 sonuna kadar ayda 9 uçak üreterek yoluna devam etmek istiyor.

Şirketin cirosu 2022'de yüzde 13 artarak 58,9 milyar avroya yükseldi.