AJET, 2024 yılında uçuşlara başlayacak

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Turkish Teknik Hangarı’nda, Türk Hava Yolları A.O yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik ile AJET, havacılık sektöründeki yerini yeni ismiyle almış oldu.

AJET’in kurulmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; ‘’ Bugün, gelecek 10 yıllık hedeflerimiz doğrultusunda, AJet’imizin kuruluş çalışmalarını başlattık. Uzun süredir verdiğimiz emek ve gayret neticelerini verdi ve 2024 mart sonu yaz tarifesi ile AJet’i gökyüzüyle buluşturacağız. Yeni ismiyle küresel ölçekte büyümeye aday olan AJet’in, sektörün düşük maliyetli havacılık anlayışının önemli bir parçası olacağına inancım tam.’’ dedi.

Global standartlarda düşük maliyetli havayolu olmak ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmek amacıyla kurulan şirket, 2024 yılı mart sonu itibarıyla operasyonlarını İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı merkezli olarak sürdürecek.

Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda Doğa dostu olarak faaliyet göstermeyi planlayan şirket, “Low Cost” (Düşük maliyetli) pazarına yenilikçi bir bakış açısıyla giriş yaparken; sunulan hizmetin sadeleştirilmesi ve ekonomi sınıfı konfigürasyonuyla elde edilecek maliyet avantajını da bilet ücretlerine yansıtarak daha geniş bir kitlenin hava ulaşımı hizmetinden yararlanmasını sağlayacak.