Ak Gıda-İçim Süt, ihracat şampiyonu oldu

Ak Gıda-İçim Süt, İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından açıklanan 2021 ihracat verilerine göre ‘Süt ve Süt Ürünleri’ kategorisinde en yüksek ihracat değeri elde eden şirket olarak birinci sıraya yerleşti. Ak Gıda -İçim Süt, 4 kıtada yaklaşık 23 ülkeye ihracat yapıyor.

Türkiye’nin en fazla süt ve süt ürünleri üretimini gerçekleştiren ve 6 fabrikasıyla sektörün en büyük üreticisi olan Ak Gıda-İçim Süt; sütten peynire, ayrandan pudinge ve süt tozuna kadar yılda yaklaşık 20 bin ton ürün ihraç ediyor. 2020’de Türkiye’den Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatının onaylanmasının ardından Ak Gıda- İçim Süt, atıştırmalık ürünlerde kullanılan peynir altı suyu tozu ihracatıyla sektöründe Çin’e ilk ihracat gerçekleştiren firmalardan biri oldu. Ayrıca, bu yıl içerisinde labne ve taze peynir ürünlerini Avrupa Birliği’nde yer alan İspanya pazarına ilk ihraç eden şirket olma başarısını gösterdi.

İhracat verileriyle ilgili değerlendirmede bulunan Ak Gıda-İçim Süt Ticaret Direktörü Tolga Hisarlıoğlu, “İhracatımızın büyük bir oranını Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine yapıyoruz. Avrupa ve Amerika pazarında büyümemizi sürdürüyoruz. Yüksek katma değerli ürünlerimizin kalitesi ve lezzetini uluslararası pazarlardaki tüketicilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, küresel ihracattaki payımızı artırarak ülke ekonomisine değer katmak” diye konuştu.