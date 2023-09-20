Ak Yatırım, Petkim'in hedef fiyatını güncelledi!

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, yılın ikinci çeyreğini 221 milyon lira net kâr, 10,6 milyar lira net satış rakamıyla kapattı.

2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Daha önce iki kurum da Petkim için hedef fiyatı güncellemesi yaptı.

Ak Yatırım

Ak Yatırım, Petkim için hedef fiyatını 16,5 TL’den 21,92 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “endeks altı getiri” den “endekse paralel getiri”ye revize etti.