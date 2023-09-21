Ak Yatırım, Vestel'in hedef fiyatını güncelledi!
Aracı kurumlar hisse senetleri için hedef fiyat ve tavsiyelerini sürdürüyor. Daha önce Deniz Yatırım güncellemişti. Ak Yatırım da Vestel'in hedef fiyatını güncelledi. Ak Yatırım, Vestel Beyaz Eşya için hedef fiyatını 24,5 TL’den 25,9 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.
Haber Merkezi
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Aracı kurumlar hisse senetleri için hedef fiyat ve tavsiyelerini sürdürüyor. Daha önce Deniz Yatırım güncellemişti. Ak Yatırım da Vestel'in hedef fiyatını güncelledi.
Ak Yatırım
Ak Yatırım, Vestel Beyaz Eşya için hedef fiyatını 24,5 TL’den 25,9 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak sürdürdü.