Akaryakıtta self servis dönemi
Aytemiz 30 istasyonda "kendin doldur kendin kazan" sloganıyla self servis satış dönemini başlattı. Genel Müdür Ahmet Eke, "Yakıtını kendisi doldurana litre başına benzin 15, motorin 20 kuruş daha ucuza satılacak" dedi. (Mehmet Kara)
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