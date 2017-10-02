Akbank 'Girişimci Programı' başvuruları başladı

02 Ekim 2017

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu ve Akbank iş birliği ile gerçekleştirilen Akbank Girişimci Geliştirme Programı'na başvurular başladı. Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, başvuruların 15 Ekim'e kadar devam edeceği programa Türkiye'de kurulmuş bir şirketin, yönetimde aktif olan bir ortağı veya üst düzey yöneticisi katılabilecek.

Yapılacak değerlendirme ve seçim sürecinde; projelerin yarattıkları katma değer, ne kadar yenilikçi oldukları, katettikleri yol, büyüme potansiyelleri ve hedefleri gibi konular göz önünde bulundurulacak.

Programda katılımcılara, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve iş dünyasından uzman isimler tarafından büyüme yolculuklarında bilmeleri gereken strateji, inovasyon, pazarlama, operasyon, finans, insan kaynakları, hukuk, fikri mülkiyet ve kamu destekleri konularında bilgi verilecek.

Karaköy Minerva Palas'ta 13-17 Kasım'da düzenlenecek program sonunda katılımcılara Sabancı Üniversitesi tarafından sertifika sunulacak.

"Girişimcilere büyüyüp KOBİ olmayı öğretiyoruz"

Akbank KOBİ Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, programa ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik büyümeye dinamizm ve ivme kazandırmak için girişimcileri desteklemenin büyük önemi olduğunu belirtti.

Banka olarak öncelikli görevlerinin Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve yüksek oranlı büyümesini desteklemek olduğunu bildiren Oğuz, şunları kaydetti:

"Her yeni girişimin, geleceğin başarılı KOBİ'sine dönüşmesi için, yeni ürün, hizmet, finansman modelleri, eğitim programları, yarışmalar, iş birlikleri gibi çok geniş bir çözüm yelpazesi ile girişimcilerimizin yanında oluyoruz. Başta finansman ve danışmanlık desteği ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz eğitim programları çalışmalarımız olmak üzere, girişimcilik ekosistemine değer katmak için farklı alanlarda çözümler üretmeye devam ediyoruz. 2003 yılından bu yana neredeyse 15 yıldır yürüttüğümüz Akbank Girişimci Geliştirme Programı ile girişimciliğe adım atmış, bir süredir faaliyette bulunan ve büyüme aşamasına gelen girişimcilere büyümeyi nasıl gerçekleştireceği konusunda bilgi birikimi kazandırmayı amaçlıyoruz. Endeavor, Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği ve Inovent tarafından da desteklenen programa katılan girişimcilere başarılı, verimli bir işletme kurmalarını sağlayacak sağlam bir altyapı sunuyor, gerekli eğitimleri veriyor ve uygulamalı proje çalışmaları ile büyüyüp KOBİ olmayı öğretiyoruz."

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Tekinay da uluslararası arenada yaşanan rekabette Türkiye'deki girişimcilerin yenileşim ve üretkenlikte bir sıçrama yaşamalarının kritik önemi olduğunu vurguladı.

Tekinay, "Senelerdir olduğu gibi bu sene de Akbank’ın desteğiyle Türkiye ekonomisinin belkemiği KOBİ’lerden 50’sine rekabetçi güçlerini artırmak için çok yönlü kapsamlı bir sertifika programı hazırladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA