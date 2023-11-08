"Akbank Güzel Yarınlar Hareketi" Adıyaman'da başladı

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğinde başlatılan Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, ilçedeki konteyner kente geldi.

Gençlerin sanat, teknoloji ve bilimle iyileşmelerine ve geleceğe hazırlanmalarına destek olması hedeflenen proje kapsamında öğrenciler fotoğrafçılık eğitimi aldı.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, gazetecilere, projeyi toplum gönüllüleriyle hayata geçirdiklerini söyledi.

"Akbank Güzel Yarınlar Hareketi" projesinin deprem bölgesindeki gençlere yönelik bir proje olduğunu hatırlatan Alakoç, "Akbank ve Toplum Gönülleri Vakfı, çok güzel bir projeye imza attı. Bu proje, hem sanat alanında hem de eğitim alanında gençlerimizi ileriye dönük hayatlarını tekrar şekillendirebilmeleri açısından desteklemeyi hedefliyor." dedi.

Proje kapsamında tırın 5 kente gideceğini vurgulayan Alakoç, şöyle devam etti:

"Bu 5 kentte, her ilde en az 2'şer ay kalacağız. Uzun vadeli bir program olmasını diliyoruz. Burada tabii ki depremden sonra hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Buradaki sıkıntıları bir nebze olsun rahatlatabilmek için gençlere yönelik bir proje yapmayı çok önemli bulduk. Çünkü tekrar toparlanma sürecinde gençlerin çok önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz."

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı da proje kapsamında 5 ilde etkinlik yapacaklarını anımsatarak, "6 Şubat'ta yaşadığımız depremin zararlarını en çok gören illerimizden biri Adıyaman. Amacımız, burada yaşayan gençlere ve çocuklara sanat, teknoloji ağırlıklı eğitimler vererek hem halihazırda aldıkları mevcut eğitimleri güçlendirmeyi hem de normalleşme sürecine katkı sağlamayı istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Ahmet El Süveri de fotoğrafçılık eğitimi aldığını ve çok eğlenceli olduğunu belirtti.

Eğitim alan öğrencilerden Aleyna Alagöz ise ilk kez profesyonel fotoğraf makinası kullandığını ve ileride hobi olarak yapmayı düşündüğünü aktardı.