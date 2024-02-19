Akbank, POS Bloke Transfer hizmeti ödemelerinin vadesini kaldırıyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre Akbank, ticarete hız, ve kolaylık katan yeni bir çözümle işletmelerin yanında olmaya devam ediyor. Akbank POS Bloke Transfer ile artık Akbank POS'larından alınacak ödemeler, vadesi dolmadan kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Yasin Mengüllüoğlu, POS Bloke Transfer ile müşterilerine alternatif bir finansman kaynağı ve esnek ödeme çözümü sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ödeme ve nakit akışının yönetiminde yeni nesil bir çözümü hayata geçirdik. Böylece Akbanklı işletmeler vade beklemeden blokeli alacaklarını finansal bir değere dönüştürebiliyor ve ödemelerini çok daha kolay ve esnek bir modelle gerçekleştiriyor. Alanında öncü çözümlerimize yenilerini ekleyerek müşterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akbank POS Bloke Transfer ile kredi limit tahsisi gibi süreçlere gerek olmadan, Akbank Mobil üzerinden diledikleri yerden bu hizmetten kolaylıkla faydalanabilen işletmeler, vadesi dolmamış blokeli alacaklarını istedikleri kişiye anında transfer edebilecek.

POS Bloke Transfer, alıcılar için de vadeli mal ve hizmet satımındaki tahsilat riskini ortadan kaldırıyor. Talimat verildiği anda finansman sahipliği alıcıya aktarılıyor, hem yeni bir transferle hem de erken nakit özelliğiyle anında kullanılabiliyor.

Banka, lansmana özel kampanyayla 15 Mart'a kadar yüzde 1,99 avantajlı komisyon oranı ile her 20 bin liralık POS Bloke Transfer işlemine 500 lira, toplamda 2 bin 500 liraya varan chip-parayı üye iş yerlerine sunuyor.