Akbank, "Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, sürdürülebilir finansman alanında bankaların performansının değerlendirildiği Global Finance Sustainable Finance Awards'ta dört ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank'ın yenilikçi çalışmalarının ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Akbank'ın insan odaklı sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda geliştirdiğimiz sürdürülebilir finansman ürünlerimiz, sektörlerin dönüşümüne, kurumların hedeflerine ulaşmasına ve toplumsal ve çevresel değerin artırılmasına hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

Üst üste üçüncü kez "Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye'nin En İyi Bankası" seçilmenin tüm Akbanklılar için gurur verici olduğunu aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Bu yıl ayrıca Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde de önemli başarılar elde ederek 'Sürdürülebilir Altyapı Finansmanı için En İyi Banka', 'Sosyal Tahviller için En İyi Banka' ve 'Sürdürülebilirlik Bağlantılı Krediler ile İklim Dönüşümü Finansmanı Kredilerinde En İyi Banka” seçildik. Bu başarıların arkasında, Akbank'ın sürdürülebilirlik vizyonu, bu konudaki kararlılığı ve tüm Akbanklıların emekleri yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de insanı odağına alan gerek finansal gerek finansal olmayan ürün ve hizmetlerimizle sürdürülebilir değer yaratmaya ve Türk bankacılık sektörünü uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz."

Sürdürebilirlik finansman alanında dört ödül birden aldı

Akbank, sürdürülebilir finansman alanında bankaların performansının değerlendirildiği Global Finance Sustainable Finance Awards'ta dört ödüle layık görüldü.

Üst üste üçüncü kez "Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye'nin En İyi Bankası" seçilen Akbank, başarılarıyla Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde de üç önemli ödülün sahibi oldu.

İnsan odaklı sürdürülebilirlik stratejisiyle yenilikçi çalışmalara imza atan Akbank, Global Finance tarafından düzenlenen Sustainable Finance Awards'ta dört ödül birden kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Akbank ayrıca, "Orta ve Doğu Avrupa'da Sürdürülebilir Altyapı Finansmanı için En İyi Banka", "Orta ve Doğu Avrupa'da Sosyal Tahviller için En İyi Banka" ve "Orta ve Doğu Avrupa'da Sürdürülebilirlik Bağlantılı Krediler ile İklim Dönüşümü Finansmanı Kredilerinde En İyi Banka" ödüllerinin sahibi oldu.