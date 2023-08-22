Akbank, Sürdürülebilir Finansman'dan 4 ödül aldı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilk kez verilen ülke ödüllerinde Sürdürülebilir Finansmanda "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçilen Akbank, bu unvanı bu yıl da korudu.

Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde de önemli başarılara imza atan Akbank, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir finansman ve çevresel sosyal risk değerlendirme süreçlerindeki şeffaflık sayesinde Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinde Şeffaflıkta Üstün Liderlik ödülünü kazanırken, Gelişmekte Olan Piyasalarda Sürdürülebilir Finansmanda Üstün Liderlik ve Sosyal Bonolarda Üstün Liderlik ödüllerine de layık görüldü.

“Yeşil, sosyal ve sürdürülebilir tahvil ihraç etmeye devam edeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sürdürülebilir finansmanın, sürdürülebilirlik stratejilerinin dört ana odak alanından biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de sürdürülebilir finansman alanında uzun vadeli taahhüt veren ilk mevduat bankası olarak bu alandaki liderliğimizi sürdüreceğiz. 2021 yılının başında, 2030 yılının sonuna kadar 200 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlamayı taahhüt ettik.

2023'ün ilk yarısı itibarıyla daha yeşil ve kapsayıcı bir ekonomi için 2021'den beri toplamda 135 milyar TL finansman sağladık. Yeni Sürdürülebilir Finans Çerçevemiz ile 2023 LMA (Loan Market Association) prensiplerine uyumlu, yeşil ve sosyal krediler sağlamaya ve ICMA (International Capital Market Association) prensipleri doğrultusunda yeşil, sosyal ve sürdürülebilir tahvil ihraç etmeye devam edeceğiz" dedi.