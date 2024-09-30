Akbank'ta veri sızıntısı var mı? Resmi yalanlama geldi

Sosyal medyada bazı hesaplar, Akbank'ta bazı kişiler adına kredi çekilerek dolandırıcılık yapıldığı ve veri sızıntısı yaşandığını öne sürdü. İddialar üzerine bugün resmi açıklama geldi.

Akbank'ın sosyal medya hesaplarından yayınlanna açıklamada, iddiaların çeşitli yayın organları ve sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.

Dolandırıcılık mağduriyeti iddialarının gerçeği yansıtmadığı, haberlerin yanıltıcı olduğu belirtilen açıklamada "Öncelikle belirtmek isteriz ki, bankamız sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialar kesinlikle asılsızdır" dendi.

'Her türlü tedbir alınıyor'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müşterilerimize, veri güvenliği prensiplerini gözeterek ve gelişen teknolojiye uygun standartlarda hizmet sunmak bankamızın birinci önceliğidir. Bu çerçevede, bankamız, bilgi sistemleri, bilgi ve veri güvenliği ile ilgili olarak başta Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması için KVKK ve ilgili alt düzenlemeler kapsamında gerekli ve her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini almakta ve sağlamaktadır.

Öte yandan, tüm bankacılık ve finans sektörüyle birlikte bankamız da, müşterilerimizin mağdur olmaması adına dolandırıcılık vakalarına karşı yoğun bir mücadele içindedir. Bu kapsamda sektörümüze paralel şekilde, bankamızca alınan önlemlerle birçok dolandırıcılık teşebbüsü engellenmekte ve müşterilerimizin mağduriyeti önlenmektedir.

Son dönemde sosyal medyada ve çeşitli yayın kanallarında bankamız hedef alınarak yapılan ve bankamızın sistemlerinin güvenliğine ilişkin asılsız iddiaları içeren paylaşımlarda yer alan sınırlı sayıda vakanın tümü gerçekleştiği tarihte bankamızca titizlikle incelenmiş, inceleme sonucunda bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüş, ilgili müşterilerimizin tamamına, yaşanan vakalara ilişkin başvuruları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış, her türlü bilgi talepleri cevaplandırılmıştır.

Öneriler sunuldu

Her bir müşterimizin güvenliği ve memnuniyeti bizim için son derece önemli ve önceliklidir. Bütün vakalar detaylı şekilde incelenmekte, müşterilerimizin mağduriyetinin de giderilmesi dahil olmak üzere her türlü tedbir ve aksiyon ivedilikle alınmaktadır. İlaveten, müşterilerimizin de kendi kişisel bilgileri, mobil bankacılık şifreleri ve mobil cihazlarının güvenliğini sağlamaları için;

Mobil cihazların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek uygulamaların yüklenmesini engellemek için uygulama dükkanlarından sadece güvenilir kaynakların uygulamalarının yüklenmesi, telefon görüşmelerinde kişiye özel mobil bankacılık uygulaması şifrelerinin kimse ile paylaşılmaması;

Banka dışı internet sitelerine ve/veya sahte reklamlara giriş yapılarak hassas kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması hususları başta olmak üzere sürekli bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılmaktadır.

Uzun zamandır tüm bankacılık sektörünü etkileyen ve ilgili otoriteler ile koordinasyon içerisinde mücadele edilen bu konuda bankamız tüm yasal mevzuat ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde gerekli aksiyonları almaya kararlılıkla devam edecektir."