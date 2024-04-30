Akbank'tan ilk çeyrekte 13,2 milyar konsolide net kar

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gür, geçen yılın ikinci yarısında başlayan parasal sıkılaştırma sürecinin bu yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini belirtti.

Türk bankacılık sektörünün bu süreçte de güçlü yapısını koruduğunu dile getiren Gür, "Diğer taraftan, iyileşen ülke risk primi bankacılık sektörünün dış kaynağa ulaşımını kolaylaştırdı. Nitekim Akbank da Türkiye'nin ilk defa tamamı yurt dışı yerleşik nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracını rekor talep ile gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

2024'ün ilk çeyreğinde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 1 trilyon 57 milyar lirasının nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 323 milyar lira seviyesine çıkardıklarını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Toplam mevduatımız 1 trilyon 374 milyar liraya, aktiflerimiz ise 2 trilyon 72 milyar liraya ulaştı. Yüzde 19,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 314 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 13 milyar 185 milyon lira konsolide net kar elde etti."