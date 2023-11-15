Akca: Perakende ve gıdadan sonra sağlık lojistiğine de giriyoruz

Necmi ÇELİK

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akca, 2023 yılında gerek tonaj gerek adet olarak lojistik taşımalarda 2022 yılına kıyasla artış hızında bir yavaşlama olsa da 2023 yılı performansından memnun olduklarını belirterek “Gıda ve perakende lojistiğinden sonra sağlık lojistiğine de gireceğiz"dedi.

Enes Akça lojistik sektöründeki gelişmelerin bir dizi ekonomik faaliyet için önemli ipuçları sunduğuna dikkat çekerek “Biz ülkemize inanıyoruz, işlerin iyi gideceğine inanıyoruz, bunun sinyallerini de görüyoruz. 2022 yılından 2023 yılına baktığımız zaman ticari hareketlilikte kısmi azalma var. Tabi 2023 yılında deprem yaşadık çok büyük bir deprem sıkıntısı yaşadık, seçim atmosferine girdik seçim yılıydı.

Daha sonra ekonomik tedbirler, alınan tedbirler farklılaştı. Önümüzdeki dönemde de buna paralel şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Biz daha ziyade gıda, perakende ağırlıklı çalıştığımız için bu alanlarda hareketlilikte 2024 yılında da çok özel bir durağanlık, sıkıntı beklemiyoruz” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’de lojistik sektöründe ciddi bir fikirsel dönüşüm olduğunu belirten Enes Akca “Genel ekonomik büyümenin önünde bir büyümesi var lojistiğin.

Bizim gibi lojistik firmalarıyla çalışmak aslında bir konfor, üretici cephesinde fikri bir dönüşüm var. Daha önce mal mahremdi, kimse kimseyi deposuna sokmazdı. Şimdi müşteri kendi malını bile görmüyor. Sayımlara bile gelmiyor. Bir anlamda depo ve dağıtım işi tümüyle lojistik şirketlerine emanet edilmiş durumda.Böylece şirketler ana işlerine, fiyatlandırmaya ve pazarda büyümeye daha fazla odaklanma şansını yakaladılar” dedi.

Enes Akça, lojistik sektörünün yabancı yatırımcılar açısından çekiciliğini koruduğuna ve 2024’te yeni satınalmalar olabileceğine de dikkat çekerek “Dünya devlerinin Türkiye’ye gelmesi sektör için iyi bir gelişme. Neticede bizim sektörümüzün düzenlenmeye, regülasyona ihtiyacı var. Bu tür dünya devlerinin geliyor olması, bizim iş yapış şeklimizi, insan kaynağımızın işe bakışını, iş süreçlerini yönetişimizde bize destek olur. İş büyüyor. Sektör büyüyen bir sektör. Herkese ekmek var. Türkiye’ye DHL girdi diye biz işimizi kaybedecek değiliz.

Şuan öyle bir şey yok ama bu tarz yatırımlar açıkçası şahsen beni mutlu eder. Akca Lojistik olarak da yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesinde katkımız olmasından gurur duyarız” açıklamasında bulundu. Enes Akca, Türkiye’de GSYİH içinde lojistik sektörünün yüzde 10-12 civarında bir payı olduğunu belirtirken, gelecek dönemde karayolu lojistiğinin payının yüzde 65’lerden yüzde 55’lere doğru gerileyeceğini, intermodal ve yeşil lojistik ile kontrat lojistiğin payının artacağını sözlerine ekledi.

"Lojistikte en büyük değil ilk akla gelen üç şirketten biri olmak istiyoruz"

Sektöre bir mesaj olarak lojistik süreçlerde sizce neler yapılmalı ve neler yapılmamalı?

Müşterinin ihtiyaçlarını doğru analiz etmeniz lazım, birçok farklı sektöre hizmet veriyoruz. Her sektörün ihtiyacı, talebi farklı. Otomotiv sektöründeki öncelik başka, gıdadaki öncelik başka, perakende de ki başka. Müşterinizi çok iyi anlamanız lazım, ona uygun kişiselleştirilmiş ‘Tailor Made’ dediğimiz çözümler üretmeniz lazım.

Yapılmaması gereken en önemli şeylerden biri de, müşterinin güvenini kesinlikle sarsmamak lazım, çünkü mal canın yongasıdır. Müşteri size malını emanet ediyor. Biz de her gece o yük sırtımızda, bu sorumlulukla uyuyoruz. Bu güvene layık olmak, bu güveni asla boşa çıkarmamak çok önemli. O güveni bir kere boşa çıkartırsanız, bir kere sıkıntı yaşatırsanız bir daha geri dönüşü olmaz. En önemli dikkat edilmesi gereken asla kaybedilmemesi gereken şeylerden birisi güven.

Aile şirketi olmak göreceli üstünlük yaratıyor mu?

Rekabette artık büyük balık küçük balık değil, hızlı balık diye bir durum söz konusu. Aile şirketi olmak bizim hızlı karar almamızı sağlıyor ve karar alma mekanizmalarımızın daha hızlı çalışmasına müsaade ediyor. Bizden daha büyük ölçekteki yapılara göre böyle bir avantajımız var diyebilirim. Ama tabi lojistik bir disiplin işi, biz çok yaygın çalışıyoruz. İşlerimiz büyük bir disiplin ve ciddiyet içinde yönetiliyor.

Bununla ilgili şirket içerisinde çok dikkatli ve katı kurallarımız, mevzuatlarımız, iç yönergelerimiz, protokollerimiz var. Bunlara da çok dikkat ederek ama müşterimize de dokunarak yani herkesle ve her müşteri ile bir şekilde temas etmeye çalışarak onlarla göz göze, diz dize bir ilişki yönetmeye çalışıyoruz. Burada hızlı karar alma mekanizması, müşterinin taleplerine göre hızlıca şekil alabilmek bizim aile şirketi olarak avantajlarımızdan birisi.

5 ve ya 10 yıllık uzun vadede baktığımızda Akca’yı nerede görmek istiyorsunuz?

Biz işimizde hem dikeyde hem yatayda büyümek istiyoruz. Türkiye içinde çok kapsayıcı, geniş bir bölgede, hemen her sektörde öne çıkan işler yapan bir lojistik firması olmak istiyoruz. Türkiye’de lojistik denince akla gelen ilk 3 firmadan biri olmak istiyoruz. Böyle bir hedefimiz var. En büyük olacağız diye bir hedefimiz yok. Bizden daha büyükler olabilir. Ama lojistik ihtiyacı olduğunda işini iyi yapmakla öne çıkan, güvenilebilir, kurumların işini emanet edebileceği akla gelen ilk 3 firmadan birisi, mümkünse birincisi olmak gayretindeyiz.