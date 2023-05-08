Akçansa, ‘Benim Mahallem Projesi' ile deprem bölgesindeki çocukların yanında

Akçansa, depremden etki­lenen Kahramanmaraş’ta nisan ayı itibarıyla başlattı­ğı ‘Benim Mahallem’ projesi ile çocuklara destek veriyor. Sa­bancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında depremden etki­lenen çocuklar için umutlu bir gelecek kurmak amacıyla baş­lanan ‘Benim Mahallem’ proje­si, TOÇEV (Tüvana Okuma İs­tekli Çocuk Eğitim Vakfı) iş bir­liğinde devam ediyor.

Projeyle depremden etkilenen tüm iller­de çocukların eğitim ve gelişim­lerine destek olunması hedefle­niyor. Nisan ayı içinde 5-18 yaş grubu 1000 çocuğa TOÇEV’in uzman psikologları tarafından verilen psikolojik ve sosyal içe­rikli eğitimlerin yanında, ço­cukların ruhsal ve bedensel ge­lişimlerini destekleyecek özel çalışmalar hayata geçirildi, ço­cukların soruları da cevaplandı.

Projeye ilişkin konuşan Akçan­sa Genel Müdürü Vecih Yımaz, “Ülke olarak acısını yüreğimiz­de yaşadığımız deprem felake­tinden etkilenen çocuklarımız, gençlerimiz için sahada olmayı, eğitimlerine katkı sunmayı çok önemsiyoruz. Yedinci yılına gi­ren ve TOÇEV iş birliğinde sür­dürdüğümüz Benim Mahallem projemiz ile bölgedeki çocukla­rımızın yarınlarını aydınlatmak için sahada el ele, gönül gönüle­yiz” dedi.

TOÇEV Yönetim Kurulu Baş­kanı Ebru Uygun ise şunları söy­ledi; “TOÇEV olarak en büyük hedefimiz, projelerimizin ço­cuklarımızın ihtiyaçlarının kar­şılığı olması… Bu bilinçle 2015 yılından itibaren Akçansa’yla Benim Mahallem projemizi sür­dürüyoruz.

Yaptığımız çalışma­larla çocukların eğitim ve geli­şimlerine destek olunmasının önemine dikkat çekiyoruz. He­defimiz depremden etkilenen tüm illerdeki çocuklarımızla ça­lışmalarımızı gerçekleştirebil­mek” diye konuştu.