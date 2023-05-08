Akçansa, ‘Benim Mahallem Projesi' ile deprem bölgesindeki çocukların yanında
Akçansa, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ta nisan ayı itibarıyla başlattığı ‘Benim Mahallem’ projesi ile çocuklara destek veriyor. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında depremden etkilenen çocuklar için umutlu bir gelecek kurmak amacıyla başlanan ‘Benim Mahallem’ projesi, TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) iş birliğinde devam ediyor.
Akçansa, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ta nisan ayı itibarıyla başlattığı ‘Benim Mahallem’ projesi ile çocuklara destek veriyor. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında depremden etkilenen çocuklar için umutlu bir gelecek kurmak amacıyla başlanan ‘Benim Mahallem’ projesi, TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) iş birliğinde devam ediyor.
Projeyle depremden etkilenen tüm illerde çocukların eğitim ve gelişimlerine destek olunması hedefleniyor. Nisan ayı içinde 5-18 yaş grubu 1000 çocuğa TOÇEV’in uzman psikologları tarafından verilen psikolojik ve sosyal içerikli eğitimlerin yanında, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini destekleyecek özel çalışmalar hayata geçirildi, çocukların soruları da cevaplandı.
Projeye ilişkin konuşan Akçansa Genel Müdürü Vecih Yımaz, “Ülke olarak acısını yüreğimizde yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen çocuklarımız, gençlerimiz için sahada olmayı, eğitimlerine katkı sunmayı çok önemsiyoruz. Yedinci yılına giren ve TOÇEV iş birliğinde sürdürdüğümüz Benim Mahallem projemiz ile bölgedeki çocuklarımızın yarınlarını aydınlatmak için sahada el ele, gönül gönüleyiz” dedi.
TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun ise şunları söyledi; “TOÇEV olarak en büyük hedefimiz, projelerimizin çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılığı olması… Bu bilinçle 2015 yılından itibaren Akçansa’yla Benim Mahallem projemizi sürdürüyoruz.
Yaptığımız çalışmalarla çocukların eğitim ve gelişimlerine destek olunmasının önemine dikkat çekiyoruz. Hedefimiz depremden etkilenen tüm illerdeki çocuklarımızla çalışmalarımızı gerçekleştirebilmek” diye konuştu.