Akçansa Genel Müdürlüğü görevine Vecih Yılmaz atandı
Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa’nın Genel Müdürlüğü görevine 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vecih Yılmaz atandı.
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Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu ve Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı Burak Orhun konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Vecih Yılmaz Genel Müdürlük görevini devralıyor. Kendisine başarılar diliyor, Akçansa’nın bu yeni dönemde de gelecek hedeflerine doğru sağlam şekilde yol almaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi.