Akçansa’nın ilk çeyrek satışları 3 milyar TL oldu
Akçansa 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlarını açıkladı. Akçansa’nın 2023 ilk çeyreğinde toplam satışları 3 milyar liraya ulaştı.
Akçansa’nın 2023 ilk çeyreğinde toplam satışları 3 milyar liraya ulaştı. Akçansa 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyrek döneminde Akçansa’nın satışları 3 milyar lira olarak gerçekleşirken, FAVÖK, 2023 yılı ilk çeyreğinde 646,1 milyon lira oldu.
Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, başarılı finansal yolculuklarının yanı sıra 2030’a uzanan sürdürülebilirlik hedeflerinde önemli çalışmalara imza atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti:
“İlk çeyrekte iç piyasadaki talebi karşılamak üzere çalışmalarımızı sürdürdük ve toplam satış hacmimizin yaklaşık yüzde 70’ini yurt içi pazara yönlendirerek artan ihtiyacın giderilmesinde etkin rol oynadık. Maliyetlerimizi ve risklerimizi etkin yönetmemizin de finansal sonuçlarımıza olumlu etkisi oldu.
Bununla beraber, Akçansa olarak ‘gelecek için sorumlu çalışma’ prensibiyle hareket ediyoruz. Tüm ekosistemimizde sürdürülebilirlik hedeflerimizi destekleyen; çevresel ve sosyal alanda pozitif etki yaratan çalışmalar hayata geçiriyoruz.” 2022 yılı CDP Tedarikçileri İlişkileri Derecelendirmesi (SER) puanını B- seviyesinden A- seviyesine çıkardıklarını kaydeden Yılmaz, . Sürdürülebilir yarınlar için çalışmaya; ülkemiz ve insanlarımız için değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.