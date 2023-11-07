Akenerji’nin 9 aylık cirosu 13.67 milyar TL’ye ulaştı

Karbon salımı düşük kaynaklardan biri olan doğalgazın yanı sıra hidroelektrik, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten toplam 9 santralle, bin 224 MW’lık kurulu güce sahip olan Akenerji, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Kaynak ve coğrafi lokasyon çeşitliliğinin yanı sıra verimlilik ve inovasyon odaklı büyüme stratejisiyle Akenerji, nakit yaratımına yönelik dikkat çekici performansıyla bilançosunu daha da güçlendirdi. Şirketin toplam satış hasılatı yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %40 artarak 13.67 milyar TL’ye ulaştı.

Akkök Holding şirketlerinden Akenerji’nin nakit akışını geliştiren en önemli etken, toplam elektrik üretimindeki büyük artış oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %22 artış gösteren elektik üretimi, Türkiye'nin toplam ihtiyacının yaklaşık yüzde 2 buçuğunu tek başına karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip Akenerji'nin sektördeki konumunu teyit etti.

“Başarılı finansal sonuçlarımız verimlilik ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızın teyidi niteliğinde”

Yılın ilk 9 ayında FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde %16 artış göstererek, 1.646 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK’teki yükselişin operasyonel verimliliğin ve finansal sürdürülebilirliğin en önemli göstergesi olduğunu belirten Akenerji CFO'su Özge Özen Aksoy, "Akenerji'nin 3. çeyrek sonuçları, finansal yapımızı güçlendirerek faaliyetlerimizi verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütme konusundaki kararlılığımızın ve inovasyon taahhüdümüzün teyidi niteliğinde. Başarılı finansal sonuçlarımız, Akenerji'nin sektörünün önde gelen oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırıyor " dedi.

“Yurtdışında da büyümeye devam ediyoruz”

Akenerji, gelecek dönemde nakit akışını ve gelirlerini artırmayı sürdürecek çalışmalara yurtdışında da devam ediyor. Hollanda'da 150 bin Euro sermaye ile Aken Europe B.V.'yi kurarak Avrupa ve çevre ülkelerde elektrik ticaretine yönelik operasyonlarını büyütecek önemli bir adım attıklarını hatırlatan Aksoy, Akenerji’nin, böylece dünyanın en büyük elektrik piyasasında daha güçlü bir şekilde boy gösterebileceğini vurguladı. Son olarak Akenerji'nin "Yap-İşlet-Devret" modeliyle gerçekleşen Akasya Akbatı AVM Esco Modeli projesinin de hız kesmeden devam ettiğini belirten Aksoy, “Akasya ve Akbatı AVM'lerin güneş enerjisinden elektrik üretmesini sağlayacak bu projeler, şirketin sürdürülebilir ve çevre dostu kaynaklara yatırım stratejisini destekliyor” dedi.